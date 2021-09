La discrimination vaccinale à l'épreuve de la Constitution indienne : Dipali Ojha de retour

L'avocate indienne Dipali Ojha FranceSoir Publié le 09/09/2021 à 19:57

Retour de Dipali Ojha, avocate devant le Tribunal de grande instance de MumbaÏ et à la Cour suprême de l'Inde, ainsi que membre de l' Indian Bar Association .

L'IBA conteste depuis août 2021 des circulaires officielles interdisant à toute personne n'ayant pas reçu deux doses de vaccin de fréquenter les centres commerciaux, travailler depuis son bureau ou utiliser les chemins de fer qui sont fondamentaux pour la région de Mumbai. Ces circulaires discriminatoires violent la Constitution.

Or, les Hautes Cours des États du nord-est de l'Inde se sont prononcées contre une telle discrimination entre vaccinés et non-vaccinés, en reconnaissant que les premiers sont aussi porteurs du virus, éventuels “super-propagateurs”, et obligés à faire usage des gestes-barrière.

Par ailleurs, seule une toute petite minorité d'Indiens – 9% - ont pris deux doses de vaccin, et 50% une première dose. On discrimine donc en faveur d'une minorité minuscule. Eu égard aux effets indésirables, des millions d'Indiens ne croient plus au récit officiel et ne veulent plus entendre parler de la deuxième dose. L'IBA est bombardée de demandes d'assistance juridique pour contester les tentatives de vaccination forcée. La semaine dernière, par exemple, un groupe d'enseignants de l'État du Maharashtra est venu voir l'IBA avec un circulaire qui leur a été présenté vers le 27 août les sommant à faire une deuxième injection avant le 5 septembre.

L'ivermectine est massivement prescrite par les médecins en Inde, en dépit d'une campagne de propagande hostile qui fait qu'ils en parlent peu.

Pour ce qui de la plainte contre un groupe de haut fonctionnaires de l'OMS dont le Chief Science Officer Soumya Swaminathan, portée par une ONG et soutenue par l'IBA, une copie a été envoyée au Président et au Premier Ministre de l'Inde qui en a confirmé réception et suivi par un haut fonctionnaire.

Désormais l'IBA coopère avec une ONG, Awaken India Movement , et avec Doctors for Truth qui exige l'arrêt immédiat de la campagne de vaccination

Un debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org :