N'abandonnez jamais ! La liberté de penser. Seule la vérité peut nous rendre libres



Lettre ouverte à tous les libres penseurs et éclaireurs



Par le Dr Rudolf Hänsel Global Research, 09 septembre 2021





Chers amis et estimés collègues !



L'avenir de notre culture dépendra en grande partie du fait qu'il y aura suffisamment de libres penseurs pour nous éclairer sur ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Cela exige d'un esprit indépendant, qui n'est au service de personne, un haut degré de bon sens et la conscience morale d'être le gardien de son frère.



Plus le penseur est courageux, plus il ose remettre en question, moins il se conforme à la foule. Sa pensée n'est pas un simple jeu d'esprit : en pensant, il change le monde. Il est le type même de l'esprit honnête, de l'éthicien et du véritable être humain qui prend ses responsabilités pour lui-même et pour tous les autres êtres humains (pensée). Avec la liberté de penser, c'est la liberté en général qui est proclamée. Car la vérité n'est pas une fin en soi, elle n'est que le moule de quelque chose de plus grand, à savoir la liberté. Seule la vérité peut nous rendre libres. L'intellectuel a donc une responsabilité beaucoup plus grande que ce que l'on veut bien admettre.



En même temps, un libre penseur ne prétendra jamais détenir la seule vérité bénie. Pour l'esprit libre, il existe un nombre illimité de vérités à découvrir et à faire évoluer. Pour lui, la vérité est celle qui n'est pas dogmatique et qui ne divise pas les gens entre croyants et non-croyants ou ceux d'autres confessions, mais qui est bénéfique à la coexistence des gens et favorise leur compréhension et leur bon sens.



Puisque chaque individu est nécessaire pour façonner l'avenir, nous ne pouvons pas attendre un Messie : Il faut agir ici et maintenant. Par conséquent, je considère que la seule voie non violente est de continuer à éclairer, à transmettre l'espoir et à ne jamais abandonner.



Les arguments massue comme "théoricien de la conspiration" ou "fasciste" ne doivent pas déstabiliser les esprits libres, il faut s'abstenir de catégoriser négativement les concitoyens encore indécis. Les indécis doivent être pris en charge de manière amicale et compréhensive là où ils se trouvent actuellement.



Si, par exemple, des concitoyens partent du principe que les rapports d'horreur politiques, économiques et climatiques sont des événements fatidiques, il faut leur dire que l'"élite" au pouvoir plonge les gens du monde entier dans le chaos en provoquant délibérément des catastrophes de toutes sortes, afin qu'ils tombent en état de choc (Naomi Klein) et ne remarquent pas qu'un nouvel ordre mondial est en train d'être créé dans leur dos, dans lequel ils ne vivront que comme des esclaves. Mais comme dans toute autre guerre, le brouillard de l'incertitude offre aux citoyens la possibilité de faire preuve de bon sens pour découvrir la vérité.



Si un concitoyen pense que les politiciens veulent protéger la santé de la population en prescrivant des mesures coercitives telles que l'enfermement, la quarantaine, le musellement ou les sérums de thérapie génique, il faut lui faire comprendre que les leviers du pouvoir sont déjà occupés depuis des années par des acteurs politiques corrompus, immoraux, mesquins et mendiants car ils exécutent volontiers les ordres des psychopathes au pouvoir. Ceux-ci comprennent actuellement l'attisage médiatique de peurs irrationnelles, la destruction de la classe moyenne, la suppression de l'argent liquide, le contrôle total ainsi que la réduction de la population et l'isolement des personnes "non averties" dans des "camps de quarantaine" spéciaux. Mais ces laquais devront un jour se retirer. Le mal ne triomphera pas car l'homme, bien qu'irrité, est bon et social par nature.



Si quelqu'un pense, à propos des mesures de coercition politique prescrites et de la vaccination obligatoire à venir, que les politiciens et les citoyens seraient bien avisés de se fier aux avis experts des médecins de tous bords, il faut leur rappeler qu'aucune profession n'a été aussi profondément impliquée dans les atrocités des nazis allemands que les médecins. Dans un sens, ils ont constitué l'épine dorsale des crimes des nazis allemands.



Si les concitoyens ne savent pas ou ne veulent pas admettre que les pays et les gouvernements libres sont délibérément détruits par des grandes puissances sans scrupules et que le public est trompé à ce sujet, il leur est conseillé de lire l'article de John Pilger dans "Global Research" sur les décennies de souffrance du peuple afghan : "The Great Game of Breaking Up Countries". Le journaliste primé plaide pour que la vérité sur le passé soit prise au sérieux afin que toutes ces souffrances ne se reproduisent plus jamais. Pourtant, l'Afghanistan n'est qu'un des nombreux exemples des campagnes brutales de conquête et de guerre économique de l'empire.



Si les êtres humains espèrent que les crimes actuels contre l'humanité prendront bientôt fin, ils devraient se préparer en douceur au fait que des mesures coercitives ultérieures sont déjà prévues pour freiner le changement climatique prétendument causé par l'homme. En même temps, il faut leur donner de l'espoir car de plus en plus de personnes dans le monde se réveillent et se dressent contre ce gigantesque canular et ces crimes.