XOCHIPELLI

Depuis le 27 août 2021, c’est sur cette présente nouvelle page que je présente mes informations quotidiennes que j’ai dénommées “Nouvelles des Brigades Anti-Graphène” – tout en tentant, en même temps, de me focaliser, avec autant d’attention, sur les ramifications tentaculaires de la seconde partie de ce dossier consacrée, une fois de plus, aux pénuries alimentaires, au Grand Minimum Solaire, à la destruction programmée de l’agriculture et de l’élevage par les Guignols de Davos, à la destruction de l’agriculture de par les conséquences du Grand Minimum Solaire ( à savoir des extrêmes de température et d’hygrométrie), aux fausses viandes à base d’insecte, aux fausses viandes cellulaires, à la grande réinitialisation du dément Bolchévique Klaus Schwab, etc, etc.





Nouvelles du 9 septembre 2021





Si l’on en croit l’une des séquences d’une vidéo récente, de la Quinta Columna, des investigateurs Espagnols ont mis en exergue qu’après une pluie, le sol et les agrégats déposés sur les pare-brises de voitures étaient complètement magnétiques – à savoir graphénisés ou ferro-magnétisés par des substances proches. [1438]

Si la couche supérieure du sol, ou la couche minérale sur le pare-brise d’une voiture, est magnétique, cela signifie que des poussières de graphène, ou autre type de particules magnétiques, se baladent en suspens dans l’Atmosphère… en attendant de chuter , avec les pluies, lorsque les conditions atmosphériques s’y prêtent.

Cette information est à mettre en corrélation avec les découvertes d’un médecin, aux Canaries, qui, par analyse, a découvert la présence de graphène dans l’eau de pluie. [1437]

Ce type d’informations va impulser les activistes, et les lanceurs d’alertes, à se munir de gros aimants – en sus des compteurs Geiger et autres instruments de mesures de radiations.