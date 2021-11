Publié le 2 novembre 2021 par pgibertie

Nouveau Lancet gate, les résultats sur la fertilité des femmes vaccinées sont incohérents

Et si une fois de plus quelques connaissance en démographie faisaient exploser les plus gros mensonges du Lancet ? La revue entend démontrer que la vaccination n’a pas d’effet sur la fertilité des femmes enceintes. Problème les résultats donnent 10 fois moins de naissances que dans la vie réelle…

61 naissances pour près de 10000 femmes suivies pendant 9 mois … C’est comme si chaque année en France nous n’avions que 100 000 naissances et non 700 000 pour 17 millions en âge de procréer … Les études ont été réalisées en partie au Brésil et en Afrique… De quoi se poser des questions …

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902282-0

Je cite :

Les craintes d’effets indésirables de la vaccination COVID-19 sur la fertilité ont affecté la vaccination dans certaines communautés. Malgré l’absence de preuves à l’appui d’un tel risque, une faible plausibilité biologique et des données préliminaires soutenant l’innocuité des vaccins à ARNm pendant la grossesse, cette affirmation s’est généralisée et a été contestée par l’OMS.

L’hésitation à la vaccination pendant la grossesse, ou chez les femmes en âge de procréer, pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé publique, car l’infection par le SRAS-CoV-2 pendant la grossesse est un facteur de risque de maladie maternelle grave et de complications.