24 avril 2022. Voter Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ?

Claude Janvier – Le 20 janvier 2022 – Mondialisation.ca

Incroyable mais vrai. Jean-Luc Mélenchon et ses fidèles appellent à voter Macron. En réalité, ils exhortent à ne pas donner une seule voix à l’extrême droite, ce qui revient au même. L’extrême gauche au secours du soldat Macron. Mince alors ! Désabusé devant tant de trahison, je le fus encore plus, quand Fabien Roussel, le chef du PC, fit de même, bien droit dans ses bottes. La troisième et dernière onde de choc me frappa quand, avec sa casquette vissée sur la tête et son air négligé, le trotskiste Philippe Poutou, lui aussi, retourna sa veste, en appelant à voter l’innommable. Les communistes au chevet du destructeur mondialiste du pays. Jean Jaurès, au secours ! Revient, ils sont devenus totalement cupides et corrompus.

Les fidèles partisans de Jean-Luc Mélenchon devraient se poser des questions concernant un échange de SMS sans équivoque entre Emmanuel Macron et le patron de » La France Soumise ». Le préfixe « In » ayant volé en éclat définitivement depuis le 10 avril 2022 après les résultats du premier tour. En effet, selon « Le Canard Enchainé », Mélenchon a bien envoyé au président sortant le message suivant « J’ai clairement pris position contre Le Pen. À vous, maintenant, de donner des signes clairs à nos électeurs pour leur permettre de bouger« . Extrait de l’article de Marianne du 13 avril 2022 intitulé : Taxe sur les grandes entreprises, SMS à Mélenchon… Macron drague à gauche toute !

La cohorte de députés mélenchonistes appellent à ne pas voter pour l’extrême droite. Abstention ou vote Macron. En clair, ils vous demande de voter pour celui qui va continuer à détruire les fondements de notre société, de notre patrimoine et de notre culture.