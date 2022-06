Les vaccins contre la COVID représentent plus de la moitié de toutes les fausses couches associées au vaccin : données VAERS

Les inquiétudes sans réponse continuent de s’accumuler au sujet des injections expérimentales de COVID.

Les fausses couches après la vaccination contre la COVID-19 représentent plus de la moitié de toutes les fausses couches corrélées aux vaccins depuis que le gouvernement fédéral a commencé à recueillir les données, selon une nouvelle analyse des informations du Système fédéral de déclaration des effets indésirables des vaccins (VAERS).

Écrivant à Daily Clout , Maria Ziminsky et Linnea Wahl examinent les données VAERS sur les femmes enceintes qui ont perdu leur bébé après la vaccination de 1998, la date de rapport la plus ancienne du système, jusqu'à mai 2022.

Au total, 6 695 femmes ont perdu des bébés après la vaccination contre toutes les maladies, telles que la grippe, la rougeole ou le tétanos, au cours de cette période. Les données n’établissent pas que les vaccins ont causé les décès (elles n’excluent pas non plus la possibilité que les vaccins aient causé les décès). Elles n’établissent pas non plus le pourcentage total de receveuses de vaccins enceintes que les cas représentent.



Cependant, elles fournissent une base de référence pour comparer les résultats associés aux vaccins COVID relativement nouveaux. Entre décembre 2020 et mars 2022, un total de 3 816 bébés seraient décédés après que leur mère ait reçu des injections contre la COVID, soit 57 % du nombre total de vaccins couvrant 25 ans. Près de 74% des rapports provenaient d’utilisateurs du vaccin Pfizer / BioNTech, dont 21% avaient pris le vaccin Moderna et moins de 5% l’injection Janssen (Johnson & Johnson).

« Toujours selon VAERS, nous savons que très vite – dans les 10 premiers jours – après que ces mères ont été vaccinées contre la COVID-19, 1 559 de leurs bébés ou fœtus sont morts », écrivent les auteurs. « Les 2 257 bébés restants sont morts à partir du jour 10. Parmi les femmes enceintes qui ont eu des avortements spontanés ou dont les bébés sont morts d’autres troubles fœtaux, 20% ont perdu leur bébé le jour même où les mères ont été vaccinées et 21% ont perdu leur bébé dans les 9 jours suivants.

En date du 3 juin, le nombre de fausses couches à la suite de la vaccination contre la COVID s’élevait à 4 711 .

Des millions d’Américains restent hésitants à prendre les vaccins contre la COVID-19, qui ont été développés et testés en une fraction du temps nécessaire habituellement dans le cadre de l’initiative « Operation: Warp Speed » de l’ancien président Donald Trump, en grande partie grâce aux données VAERS.

En mars dernier, il a été constaté que 11 289 cas de péricardite / myocardite après vaccination COVID ont été signalés dans la base de données VAERS entre le 1er janvier et le 25 février de cette année, ce qui représente déjà 47% des 24 177 rapports pour la même chose soumis pour toute l’année 2021.

Les défenseurs du vaccin contre la COVID affirment que le VAERS offre une vision exagérée des risques potentiels d’un vaccin, car n’importe qui peut soumettre un rapport sans le vérifier, mais les chercheurs américains des Centers for Disease Control & Prevention ont reconnu « un taux élevé de vérification des rapports de myocardite au VAERS après la vaccination COVID-19 à base d’ARNm », ce qui conduit à la conclusion que « la sous-déclaration est plus probable » que la surdéclaration.

En outre, un rapport de 2010 soumis à l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé (AHRQ) du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a averti que le VAERS a détecté « moins de 1% des événements indésirables du vaccin ». En ce qui concerne le problème de la sous-déclaration, le site Web du VAERS indique seulement que « les événements médicaux plus graves et inattendus sont probablement plus susceptibles d’être signalés que les événements mineurs » (c’est nous qui soulignons).

L’année dernière, Project Veritas a mis en lumière certaines des raisons de cette sous-déclaration avec une vidéo d’infiltration de l’intérieur du Phoenix Indian Medical Center, un établissement géré dans le cadre du programme Indian Health Service du HHS, dans lequel les professionnels de la santé attestent de voir des réactions indésirables beaucoup plus fréquemment que l’impression donnée par les médias grand public.

En images, la médecin urgentiste Dr Maria Gonzales déplore que les cas de myocardite ne soient pas signalés « parce qu’ils veulent le mettre sous le tapis », et l’infirmière Deanna Paris atteste avoir vu « beaucoup » de personnes qui « sont tombées malades des effets secondaires » des injections COVID, mais « personne » ne les signale au VAERS « parce qu’il faut plus d’une demi-heure pour écrire la maudite chose ».

En mai 2021, Kaiser Health News a reconnu les préoccupations des experts concernant les « lacunes » dans la surveillance fédérale des vaccins contre la COVID. Alors que le gouvernement s’appuie actuellement sur un « méli-mélo » de sources pour les données de sécurité, explique le rapport, les experts cités ont appelé à un système de surveillance plus robuste « actif » [qui] peut rechercher de grands volumes de dossiers de soins aux patients pour comparer les taux d’événements indésirables chez les personnes qui ont reçu des vaccins avec ceux qui n’en ont pas reçu ». Mais VAERS n’est pas la seule base de données indiquant une source de préoccupation.

En décembre dernier, LifeSiteNews a rapporté la publication forcée de données de Pfizer montrant que sur 270 « grossesses uniques » qui ont été exposées au vaccin de Pfizer, « aucun résultat n’a été fourni pour 238 grossesses ». Sur les autres, il y a eu 23 avortements spontanés (fausses couches), deux naissances prématurées avec mort néonatale, deux avortements spontanés avec mort intra-utérine, un avortement spontané avec mort néonatale et une grossesse avec « issue normale » – ce qui signifie que sur 32 grossesses avec issue connue, 28 ont entraîné la mort fœtale.

Pfizer n’a pas répondu aux questions de LifeSite sur les données, qu’elle avait initialement essayé d’empêcher d’être rendues publiques jusqu’en 2076.