« La nature n'est pas à vendre » dit Vandana Shiva à RFK Jr.



L'agroécologie - l'agriculture durable qui travaille avec la nature plutôt que de l'épuiser - est la solution à la faim, à la pauvreté et au changement climatique dans le monde, a déclaré Vandana Shiva, docteur en médecine, à Robert F. Kennedy Jr. lors d'un récent épisode de "RFK Jr. The Defender Podcast".



Suzanne Burdick, Ph.D. - Le 23 août 2022



L'agroécologie - l'agriculture durable qui travaille avec la nature plutôt que de l'épuiser - est la réponse à apporter d'urgence à la faim, à la pauvreté et au changement climatique dans le monde, selon Vandana Shiva, Ph.D., militante écologiste, auteur et fondatrice de Navdanya International.

Shiva a déclaré à Robert F. Kennedy Jr. lors d'un récent épisode de "RFK Jr. The Defender Podcast"

"Les sociétés de gestion d'actifs vont voir une entreprise endettée et lui disent : "Donnez-nous votre forêt et vos montagnes, et voici l'argent pour payer votre dette".



"Parce que nous sommes dans une crise de la dette, ce genre de nouvel asservissement va s'accroître à moins que nous nous levions et disions : 'La nature n'est pas à vendre'."



Le dernier livre de Shiva, "Agroecology and Regenerative Agriculture : Sustainable Solutions for Hunger, Poverty, and Climate Change", fournit des solutions fondées sur des preuves pour les crises urgentes en matière d'écologie mondiale, d'agriculture et de santé publique.



Elle a raconté à Kennedy qu'elle est devenue écologiste lorsqu'elle a réalisé que les sociétés qui vendaient des produits chimiques et des "poisons" voulaient posséder des semences et faisaient la promotion des OGM (organismes génétiquement modifiés) afin de breveter les semences.



"Il se trouve que j'ai assisté à une réunion où l'on parlait de cette année 1987", a-t-elle dit. "C'est alors que j'ai dit : "Non, les semences doivent être sauvées. Nous ne pouvons pas permettre aux cartelx du poison d'être les propriétaires de la vie et de prendre les redevances des agriculteurs.'"



Shiva et Kennedy ont discuté de la façon dont la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill et Melinda Gates ont poussé les agriculteurs indiens vers l'agriculture industrielle dans le cadre de la "soi-disant "révolution verte", qui signifie en réalité "agriculture chimique", a déclaré Shiva.

Kennedy a souligné que la révolution verte "était une idée de la Fondation Rockefeller et un moyen de remplacer l'agriculture traditionnelle de subsistance locale par une agriculture chimique, des pesticides puissants, des engrais à base de carbone puissants, de grosses machines, etc.



"[L'agriculture] a été prise en charge... par la Fondation Gates", a déclaré Kennedy, qui "a poussé les gens à la famine avec ces méthodes consistant à faire intervenir Kraft food et McDonald's et Cargill, et ces grandes sociétés dans lesquelles il a investi - et Monsanto, bien sûr, où il est l'un des plus gros investisseurs - pour créer des chaînes d'approvisionnement et forcer ces gouvernements à imposer à leur population une agriculture basée sur des produits chimiques qui enrichissent les sociétés dans lesquelles il est personnellement investi."



"Bill Gates a lancé Gates Ag One", a déclaré Shiva, qui promeut "une seule agriculture pour le monde" et sert de plateforme pour manifester deux des "visions dystopiques préférées" de Gate, à savoir "l'agriculture sans agriculteurs" - par la robotisation de l'agriculture - et "la nourriture sans fermes", par la fabrication de "faux aliments"."



"Vous ne pouvez pas faire 'une agriculture pour le monde' par la biodiversité, avec des climats différents. Vous ne pouvez le faire que par la mécanisation totale de l'industrialisation", a-t-elle déclaré. Selon Shiva, l'industrialisation et la mécanisation totales menaceraient la survie de toutes les formes de vie - personnes, plantes, animaux, insectes, micro-organismes - et de la Terre elle-même.



Les gens, a-t-elle dit, doivent y résister. "Nous avons besoin de partenaires partout, dans tous les domaines - y compris les agriculteurs conventionnels", a-t-elle déclaré. Elle a ajouté :



"Les agriculteurs écologiques, les agriculteurs de l'agriculture régénérative doivent donner la main à tous ceux du monde entier, car ils peuvent tous commencer à prendre soin de la Terre et ne pas participer aux activités guerrières destructrices."



Shiva a déclaré à Kennedy : "Dans un monde en ruine où l'on assiste partout à des "marches pour le coût de la vie", où les gens ne parviennent pas à payer leur nourriture et leur loyer, les "BlackRocks, les Vanguards et les sociétés de gestion d'actifs" cherchent à contrôler 4 000 milliards de dollars d'actifs financiers.



Les gens doivent faire passer le message que "notre monde n'est pas à vendre", a-t-elle déclaré.

Shiva et Kennedy ont également discuté de la manière dont l'agro-écologie produit des aliments plus nutritifs que la monoculture "One Ag".



"Notre travail montre que plus vous enrichissez la biodiversité, vous la fortifiez plutôt que les produits chimiques toxiques. Vous avez en fait plus de nourriture", a-t-elle déclaré.