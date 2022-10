Nouveau paradigme : Les cendres volantes de charbon comme cause principale de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique

Nous avons précédemment fourni des preuves irréfutables que les particules de cendres volantes de charbon, et non les chlorofluorocarbones (CFC), sont la cause principale de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, par le biais de nombreuses réactions qui détruisent l'ozone, illustrées graphiquement sur la figure 1 de [1].

Nous apportons de nouvelles preuves irréfutables que les cendres volantes de charbon en aérosol et leurs divers composants, en particulier le fer, sont la cause principale de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et non les gaz chlorofluorocarbones (CFC), comme le " décrète " le Protocole de Montréal de 1989. Les cendres volantes de charbon en aérosol sont une "potion de sorcière" toxique composée de nombreux éléments et substances qui détruisent l'ozone directement et indirectement par de nombreuses réactions chimiques, dont on ne connaît pas encore toute l'ampleur. La théorie dominante de l'appauvrissement de l'ozone par les CFC est tout simplement fausse et ne tient pas compte des multiples réactions chimiques et photochimiques qui détruisent l'ozone stratosphérique. Nous discutons du rôle principal des particules de cendres volantes de charbon dans la nucléation de la glace et la formation de nuages dans la troposphère supérieure et la stratosphère, et nous réfutons l'idée que les matières météoriques ou extraterrestres seraient responsables des nuages stratosphériques polaires. Nous fournissons de nombreux documents montrant que le fer et plusieurs autres éléments présents dans les cendres volantes de charbon sont piégés dans les nuages stratosphériques polaires et détruisent l'ozone par divers moyens, notamment lorsqu'ils sont libérés au printemps. Les récentes découvertes scientifiques corroborent pour soutenir fortement le nouveau paradigme de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique par les cendres volantes de charbon. Le "monde non évité" par le protocole de Montréal est déjà là : La biosphère est en train de s'effondrer en raison d'un réchauffement planétaire incontrôlé et de la pénétration de rayons ultraviolets mortels à la surface de la Terre. Ce nouveau changement de paradigme doit être mis en œuvre. Le temps presse pour sauver ce que nous pouvons des systèmes vitaux de la Terre, y compris la couche d'ozone stratosphérique. Nous réaffirmons que toutes les sources de cendres volantes de charbon en aérosol doivent être réduites et/ou éliminées. Toutes les formes de géo-ingénierie doivent cesser immédiatement si nous voulons survivre en tant qu'espèce. L'attaque délibérée contre les processus naturels de la Terre constitue, selon nous, rien de moins qu'un acte de trahison planétaire.

European Journal of Applied Sciences – Vol. 10, No. 5

L'ozone est détruit par réaction avec les halogènes [25, 26]. La combustion du charbon en Chine a conduit à une composante atmosphérique importante et inattendue de brome et de chlore réactifs dans l'atmosphère [27]. Les cendres volantes de charbon contiennent des éléments halogènes dans les gammes indiquées dans le tableau 1 de [1].

La transformation dans les nuages est la principale voie menant à la formation d'aérosols organiques secondaires. L'acide oxalique est le composé organique hydrosoluble le plus abondant identifié dans les aérosols ambiants, et il est étroitement associé aux sulfates des aérosols [23]. La transformation des nuages en présence d'eau joue un rôle essentiel dans la formation d'espèces secondaires, notamment le sulfate, le nitrate, le chlorure, l'ammonium et l'oxalate, par le biais de la séparation du gaz en phases aqueuses ou de réactions hétérogènes/multiphases. Dans une étude des espèces secondaires dans les résidus de nuages (gouttelettes de nuages séchées) au sommet d'une montagne en Chine, le fer provenant de sources de combustion, par opposition à la poussière minérale, a contribué à la plupart des particules résiduelles contenant du fer. Ces mêmes particules étaient associées à des sulfates, des nitrates, des chlorures et des oxalates. Il a notamment été démontré qu'elles augmentaient la biodisponibilité et la réactivité du fer [24].

Les aérosols organiques secondaires se forment dans l'atmosphère lorsque des composés organiques volatils émis par des sources anthropiques ou biogéniques sont oxydés par des réactions avec des radicaux OH, O 3 (ozone), des radicaux NO 3 ou des atomes de chlore pour former des produits moins volatils qui entrent dans les particules d'aérosol [21]. Les aérosols organiques secondaires représentent une grande partie de la masse d'aérosols atmosphériques et ont des effets importants sur la chimie atmosphérique, la visibilité, la santé humaine et le climat.

Les particules d'aérosols anthropiques, notamment les cendres volantes de charbon, les métaux et les particules de suie, sont transportées sur de longues distances et affectent les écosystèmes, la santé humaine et les changements climatiques [17]. Les cendres volantes de charbon et d'autres particules d'aérosol dans la troposphère provoquent un réchauffement régional et/ou mondial en absorbant le rayonnement, en transférant cette chaleur aux gaz atmosphériques, ce qui réduit le gradient de température défavorable par rapport à l'air de surface, ce qui réduit en même temps la perte de chaleur par convection depuis la surface [18-20].

La plupart des particules de fer ultrafines et nanométriques issues de la combustion du charbon sont mélangées à des sulfates et des nitrates, et sont associées à un pourcentage accru de fer soluble [15]. La solubilité du fer provenant des sources de combustion est beaucoup plus importante que celle de la poussière minérale. De nouvelles estimations du dépôt total de fer soluble dans les océans indiquent une contribution plus importante du fer de combustion anthropique que de la poussière minérale ou de la combustion de la biomasse [16].

Comparées aux gaz, les particules d'aérosols sont des composants mineurs de l'atmosphère, mais elles sont omniprésentes et jouent un rôle majeur dans les réactions chimiques, les effets du rayonnement, la formation des nuages et, de manière significative, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. Le fer est l'un des éléments les plus réactifs de l'atmosphère. Les oxydes de fer absorbent le dioxyde de soufre, le transformant en sulfates à l'interface gaz-solide. Le revêtement de surface des particules de fer insolubles par des matériaux solubles augmente leur capacité à former des nuages [13]. Le fer et les aluminosilicates sont les deux principaux constituants des cendres volantes de charbon, l'abondant déchet de la combustion du charbon. Le fer contenu dans les phases aluminosilicates est continuellement libéré dans une solution aqueuse lorsque les particules de cendres volantes se brisent en fragments plus petits [14]. Le fer soluble (Fe2) dans les aérosols contribue aux espèces réactives de l'oxygène et catalyse l'oxydation des gaz atmosphériques.

Le fer des cendres volantes de charbon est associé à des espèces réactives et actives de l'oxygène, dont le radical hydroxyle, qui détruit l'ozone dans la stratosphère. L'ozone peut être à la fois adsorbé sur les particules contenant du fer et appauvri par des réactions photochimiques avec le fer et d'autres constituants des cendres volantes de charbon. Le fer est connu pour activer les halogènes, notamment le chlore, le brome, le fluor et l'iode. Nous explorons et élucidons ici l'origine et la spéciation des particules de fer dans les aérosols primaires et secondaires, la formation accrue de nuages de glace par le fer, la chimie du fer dans l'eau des nuages et les interactions du fer avec des halogènes dans la glace. En outre, nous discutons de l'erreur des métaux "météoriques" qui nucléent les nuages polaires. Enfin, nous présentons une compréhension unifiée qui explique l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique par les cendres volantes de charbon, en particulier par

Les cendres volantes de charbon peuvent elles-mêmes détruire l'ozone de diverses manières [1, 3-8]. L'ozone stratosphérique peut être détruit par des halogènes réactifs, comme le chlore, le brome, le fluor et l'iode, que l'on trouve dans les cendres volantes de charbon [9]. Ironiquement, la combustion du charbon produit même certains chlorofluorocarbones que l'on retrouve dans les cendres volantes de charbon [10]. Les données expérimentales montrent que les différents composants des cendres volantes de charbon peuvent absorber ou détruire l'ozone. Par exemple, il existe une absorption réactive de l'ozone sur les oxydes minéraux, notamment ceux d'aluminium, de silicium et de fer, qui sont tous des composants majeurs des cendres volantes de charbon [11]. Les surfaces du carbone des cendres volantes de charbon sont oxydées par l'ozone [5], et l'ozone réagit avec les nanoparticules de carbone [6-8]. Les particules d'aérosol de carbone et de fer submicroniques détruisent efficacement l'ozone, ce qui implique que ces particules dans la stratosphère peuvent représenter une cause importante de l'appauvrissement de l'ozone [12]. Nous avons examiné le rôle central du fer des cendres volantes de charbon dans l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique [2]. Les particules de fer présentes dans les aérosols primaires et secondaires de cendres volantes de charbon entraînent la formation de cristaux de glace dans les cirrus et dans les nuages stratosphériques polaires dont les constituants de cendres volantes de charbon sont principalement responsables de la création de trous dans la couche d'ozone [1, 2].

Dans les années 1970, les gaz chlorofluorocarbonés (CFC) produits par l'homme ont été identifiés comme une source potentielle de chlore stratosphérique. On pensait que les CFC ne se décomposaient pas dans la troposphère, mais que, lorsqu'ils étaient transportés dans la stratosphère, ils pouvaient être photolysés par les rayons ultraviolets et créer des radicaux libres qui détruisaient l'ozone. Cependant, les halogènes libérés par des gaz sources comme les CFC forment généralement des molécules inorganiques comme le HCl [53]. La théorie de l'appauvrissement de l'ozone par les CFC exige qu'une fraction significative du chlore total libéré par les halocarbures (Clx) soit présente sous des formes actives (ClO, Cl 2 O 2 et HOCl) plutôt que dans des réservoirs plus passifs sur le plan photochimique (HCl, ClONO 2) . En l'absence de traitement hétérogène, le chlore inorganique dans la basse stratosphère est présent presque entièrement sous forme de HCl et ClONO 2 [54].

La nucléation dite par dépôt ne peut pas expliquer la forte augmentation de l'efficacité de la nucléation de la glace des particules poreuses par rapport aux particules non poreuses à des températures inférieures à -40 °C et l'absence de nucléation de la glace en dessous de la saturation de l'eau à -35 °C. Il s'ensuit que la condensation et la congélation des pores constituent la voie dominante de la nucléation de la glace atmosphérique au-dessous de la saturation en eau, et que les activités de nucléation de la glace des particules dans les cirrus sont en partie déterminées par leur structure et leur porosité [52].

La glace ne tolère pas les impuretés car le réseau de la glace se développe par une liaison hydrogène forte et directionnelle entre les molécules d'eau. Comme la taille et la charge des molécules de soluté et des ions diffèrent de celles de l'eau, ils sont expulsés du réseau de glace pendant la formation/cristallisation de la glace. Ainsi, une séparation de phase induite par la congélation en glace pure et en une solution concentrée par la congélation se produit pendant la congélation des solutions aqueuses. Ce revêtement de solution concentrée en glace autour des cristaux de glace détermine la réactivité de surface, les propriétés radiatives et l'absorption de vapeur d'eau pendant le développement du nuage de glace [51].

En outre, les grosses particules d'aérosol présentes dans les cirrus peuvent se déposer vers le bas pour surfusionner les nuages à un niveau inférieur. On pense que ce type d'ensemencement de cirrus organise des champs de convection chaotiques de niveau moyen en orages de pluie complets [50]. Dans l'atmosphère, les gouttes liquides ne sont presque jamais de l'eau pure, mais contiennent des matières organiques et inorganiques solubles et insolubles. Dans la haute troposphère et la basse stratosphère, les gouttes aqueuses peuvent contenir de l'acide sulfurique (H 2 SO 4) , de l'acide nitrique (HNO 3 ) et des mélanges de sulfates, de métaux et de matières organiques.

La majorité des cirrus gèlent ou se nucléent autour de "poussières minérales" ou d'"aérosols métalliques", avec probablement d'importantes contributions des cendres volantes de charbon dans les deux catégories [46]. Les particules aérosolisées de cendres volantes de charbon, projetées dans la stratosphère, servent non seulement d'agents de nucléation de la glace, mais sont également piégées par les nuages, y compris les nuages stratosphériques polaires. Au printemps, les nuages stratosphériques glacés fondent ou s'évaporent, libérant les particules de cendres volantes de charbon qu'ils ont piégées et rendant ces particules consommatrices d'ozone facilement disponibles pour réagir avec l'ozone stratosphérique ambiant et le détruire [1]. Cette activité est principalement à l'origine des trous d'ozone observés en Antarctique [47], en Arctique [48] et sous les tropiques [49].

Les aérosols de cendres volantes de charbon sont une source importante de OH en présence d'un donneur d'électrons ajouté (par exemple l'ozone) ou de H 2 O 2 [43]. Dans la phase aqueuse de l'atmosphère (aérosols, nuages et brouillard) où le fer, les acides et l'ozone sont simultanément présents, l'oxydation du Fe(II) par l'ozone (O 3 ) est un puits d'ozone très important [44]. Dans les suspensions aqueuses, l'ozone peut remplacer les groupes hydroxyle de surface sur les sites acides de Lewis des oxydes de fer (y compris Fe 2 O 3 , FeOOH et Fe 3 O 4 ), interagir avec les ions métalliques de surface, se décomposer en espèces réactives de l'oxygène (ROS) et initier l'oxydoréduction des métaux de surface [45].

Dans une simulation d'eau trouble utilisant des échantillons d'aérosols ambiants en suspension dans une solution aqueuse, des espèces importantes (c'est-à-dire H 2 O 2 , Fe total, Fe(II) soluble et pH) ont été mesurées dans différentes conditions expérimentales, notamment lorsque la solution était irradiée par des rayons ultraviolets ou lorsque des donneurs d'électrons comme l'oxalate étaient ajoutés. La photoproduction de peroxyde d'hydrogène (H 2 O 2 ) a été observée dans l'eau nuageuse simulée avec ajout d'oxalate. La production de Fe(II) 212 a montré que le Fe des aérosols ambiants était disponible pour des réactions photochimiques d'oxydoréduction. Dans tous les cas, la production de H 2 O 2 et de Fe(II) était plus importante sous irradiation UV que dans les échantillons témoins non irradiés [42].

L'influence du fer dans l'atmosphère est très large et dépend de sa concentration, de son environnement chimique et de sa solubilité. Dans une analyse sophistiquée du fer dans des échantillons d'aérosols urbains, la teneur globale en fer a été déterminée comme étant d'environ 7 %, principalement sous forme d'oxydes, la goethite (FeOOH) étant la phase principale. Seuls 2 % de la teneur totale en fer étaient solubles dans la phase aqueuse [40]. Parmi les nombreux éléments présents dans les cendres volantes de charbon, les oxydes de fer sont connus pour leur forte activité de nucléation de la glace. Lors d'expériences de congélation par immersion réalisées à l'aide d'une chambre environnementale, les oxydes de fer, notamment la wustite (FeO), l'hématite (Fe 2 O 3 ), la magnétite (Fe 3 O 4 ) et la goethite (FeOOH), ont montré une nucléation de la glace variable mais efficace, en partie liée au degré de décalage de leur réseau par rapport à la glace hexagonale [41].

Les données sur l'abondance réelle des cendres volantes de charbon dans l'atmosphère manquent car il est difficile de les distinguer des poussières minérales et, par conséquent, elles sont souvent comptées avec ces dernières. Cependant, on sait maintenant que les cendres de combustion jouent un rôle primordial dans la formation de glace dans les nuages de phase mixte, en particulier dans les nuages qui se forment à proximité de la source d'émission de ces particules d'aérosol [37]. En outre, il est devenu évident que les particules poreuses formant des noyaux de glace (comme beaucoup de cendres volantes de charbon) à la température du niveau cirrus initient la formation de glace via la phase liquide dans un processus en deux parties impliquant la condensation et la congélation de l'eau surfondue dans les pores ou les défauts de surface. Ce mécanisme, appelé condensation et congélation des pores (PCF), permet la stabilisation des germes de glace dans la particule sans la formation de glace macroscopique. Le mécanisme PCF pourrait jouer un rôle important dans les nuages à phases mixtes où les particules de cendres volantes de charbon sont injectées depuis des altitudes plus élevées et descendent ensuite vers des altitudes plus basses après avoir été initialement exposées à des températures plus basses [38]. La transformation des nuages est importante pour la capacité de nucléation de la glace des aérosols organiques et des particules de cendres volantes de charbon. Les particules de cendres volantes de charbon non traitées présentent une forte activité de nucléation hétérogène de la glace à des températures inférieures à 235 °K en mode dépôt et/ou condensation et congélation des pores. Dans le cas des aérosols organiques, le traitement des nuages peut faire passer les particules de l'état aqueux à un état vitreux très visqueux, de type solide, favorisant la nucléation de la glace [39].

L'oxydation induite et catalysée par le fer de substrats organiques dans la nature conduit à des alcanes et des alcènes ainsi qu'à des hydrocarbures oxygénés et halogénés [31]. Inversement, les composés organiques halogénés peuvent être dégradés par les particules contenant du fer dans l'eau [32]. Ironiquement, les chlorofluorocarbones (CFC), précédemment accusés de détruire l'ozone stratosphérique en partie parce qu'on pensait qu'ils ne pouvaient pas être décomposés dans la troposphère, peuvent également être dégradés par des processus biotiques et abiotiques. Par exemple, la dégradation des CFC peut être accomplie en utilisant du fer granulaire et du fer

Les composés organiques halogénés volatils (COHV) jouent un rôle important dans les processus chimiques de l'atmosphère et contribuent potentiellement à l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. Les COHV naturels et anthropiques contribuent tous deux à la libération de ces composés dans l'atmosphère. Les sources naturelles de COHV comprennent les champignons qui font pourrir le bois, la combustion de la biomasse et les émissions volcaniques. Dans les sols et les sédiments, les ions halogénures peuvent être alkylés pendant l'oxydation de la matière organique par un accepteur d'électrons comme le Fe (III) : la lumière du soleil ou la médiation microbienne ne sont pas nécessaires. Lorsque l'ion halogénure est du chlore, les produits de la réaction sont CH 3 Cl, C 2 H 5 Cl, C 3 H 7 Cl et C 4 H 9 Cl (les bromures et iodures d'alkyle correspondants sont produits lorsque ces halogènes sont présents). Ces processus abiotiques peuvent contribuer de manière significative à la formation de composés atmosphériques importants tels que CH 3 Cl, CH 3 Br et Ch 3 I [28, 29]. Ces processus d'halogénation sont possibles car les minéraux contenant du fer peuvent catalyser le

L'analyse des particules recueillies au-dessus de la Chine a montré que 20 à 30 % des particules de la basse stratosphère qui contenaient du soufre contenaient également du fer [83]. En raison de l'énorme quantité d'émissions organiques et de soufre dans cette région, l'anticyclone de la mousson d'été asiatique sert de "cheminée" efficace, évacuant les aérosols vers la haute troposphère et la basse stratosphère [65]. Parmi les trois principales causes d'aérosols sulfatés troposphériques/stratosphériques, à savoir l'augmentation des remontées d'eau tropicales, les émissions volcaniques et la combustion anthropique, la combustion du charbon est probablement la plus importante source de dioxyde de soufre qui finit par constituer l'aérosol sulfaté responsable de l'augmentation de la rétrodiffusion de la couche d'aérosols stratosphériques au XXIe siècle [84].

L'analyse des particules stratosphériques par spectrométrie de masse laser (PALMS) recueillies jusqu'à 19 km a montré que la plupart des particules appartenaient à l'une des trois catégories suivantes : 1) acide sulfurique avec des métaux, 2) acide sulfurique presque pur avec de l'eau, et 3) particules organo-sulfatées provenant de la troposphère. Les spectres de masse des ions positifs de la première catégorie ont montré des pics de fer dans plusieurs Fe(OH) 2 et Fe-H 2 SO 4 , ainsi que des pics de magnésium, aluminium, nickel, potassium et sodium. De manière significative, la troisième catégorie (organo-sulfate) a montré des pics de brome, d'iode et de mercure [82].

La distribution verticale stratosphérique des particules submicroniques présente un maximum entre 15 et 23 km, ce que l'on appelle "aérosol stratosphérique" ou couche de Junge. Des mesures de la composition de ces particules stratosphériques à l'aide de ballons et d'avions U2 ont établi qu'elles étaient principalement soufrées et hydrosolubles [81].

Les grandes extinctions comme celles du Permien et du K/T ont été liées à une activité volcanique généralisée associée à des mélanges charbon-basalte enflammés et à des panaches de cendres volantes de charbon pyroclastiques montant vers la haute atmosphère pour détruire l'ozone stratosphérique [79]. À cet égard, il est significatif que les argiles marines de la limite K/T soient fortement magnétiques, avec des coercivités rémanentes correspondant à celles des sphéroïdes. Les morphologies, la minéralogie et les propriétés magnétiques des sphéroïdes magnétiques K/T sont analogues aux sphérules magnétiques de cendres volantes [80].

De grandes quantités de sphérules magnétiques noires tombant en pluie dans l'est du Golfe du Mexique ont été liées à la pollution industrielle provenant d'installations de combustion de charbon et de coke dans la région [75]. L'analyse des cendres volantes des centrales électriques indique que les particules sphériques fortement magnétiques se trouvent principalement dans la fraction fine (< 60 mm) des cendres [76]. En effet, des études récentes confirment que les sphérules magnétiques anthropiques contenant de la magnétite et de l'hématite dans les sédiments reflètent l'activité industrielle [77]. Des mesures magnétiques dans des profils datés de tourbe finlandaise révèlent une accélération des quantités de sphérules de magnétite depuis le début de la révolution industrielle (vers 1860), résultant des retombées de particules issues des processus industriels et domestiques de combustion du charbon [78].

Une autre hypothèse erronée est que les "sphérules magnétiques noires" proviendraient principalement de sources "extra-terrestres". Des particules d'aérosol insolubles dans l'eau d'un diamètre > 2 mm dans des cirrus ont été étudiées et divisées en particules non magnétiques, non sphériques et sphériques magnétiques. La concentration des particules diminuait avec l'augmentation de leur taille. Les particules magnétiques non sphériques étaient riches en calcium, ce qui indique une source terrestre. Il a été noté que les particules magnétiques sphériques de cette taille ont été éliminées par précipitation [74].

Collectivement, ces résultats impliquent que la plupart des particules les plus petites de la stratosphère proviennent de sources terrestres et anthropiques, principalement des cendres volantes de charbon.

En 2000, les mesures lidar d'une couche d'aérosol inhabituelle dans la stratosphère moyenne de l'Arctique ont révélé la présence de suie, d'oxydes d'aluminium et de silicium et de fer, tous des composants primaires des cendres volantes de charbon [73]. Nous avons récemment montré que la taille, la morphologie et la composition en éléments des particules recueillies dans les nuages stratosphériques polaires correspondent à celles trouvées dans les cendres volantes de charbon [1].

Les microparticules recueillies dans la stratosphère à haute altitude par des ballons et analysées par microscopie électronique à balayage (MEB) et par émission de rayons X induite par des protons (PIXE) ont révélé la présence de chlore, de soufre, de titane, de fer, de brome, de nickel, de zinc, de strontium et de cuivre par ordre décroissant de concentration [72]. Il est à noter que ces éléments sont tous présents dans les cendres volantes de charbon.

Des éléments typiques des cendres volantes de charbon, notamment le fer, le magnésium, l'aluminium, le chrome et le nickel, se révèlent, par microscopie électronique à transmission, être contenus dans les particules de sulfate troposphériques [69]. Le transport de l'air de la troposphère vers la stratosphère se produit principalement dans les tropiques, ce qui est associé à la branche ascendante de la circulation de Brewer-Dobson. L'infusion d'aérosols troposphériques dans la stratosphère pendant les sursauts convectifs peut hydrater la basse stratosphère et supprimer la sublimation [70].

Depuis des décennies, il est reconnu que les cendres volantes de charbon en aérosol ressemblent beaucoup à la poussière météoritique [58]. Dès les années 1960, il a été déterminé que les plus petites particules (< 5 mm) présentes dans la stratosphère étaient très probablement d'origine terrestre et non météorique [59]. Les polluants peuvent atteindre la stratosphère de deux façons : 1) Par injection directe, comme par les avions et les fusées [60, 61], et 2) Par injection atmosphérique depuis la troposphère [62-68], ce qui est plus probable pour les particules réfractaires plus petites (souvent de taille nanométrique) [67].

Les particules responsables de la formation des nuages polaires étaient auparavant attribuées à des matières météoriques. On pensait que le fer provenant de l'ablation présumée de météoroïdes était absorbé par les nuages polaires mésosphériques (noctilucides) [55]. Des analogues de particules " météoriques " réfractaires composées de fer, de magnésium et de silicium se sont avérés capables de nucléer les hydrates d'acide nitrique dans les nuages stratosphériques polaires [56]. De même, il a été démontré que des particules météoriques de taille nanométrique contenant du fer, du magnésium et des silicates pouvaient éliminer l'acide sulfurique de la phase gazeuse au-dessus de 40 km et affecter la composition et le comportement des gouttelettes de H 2 SO 4 -H 2 O surfondues dans la couche d'aérosol stratosphérique (Junge) [57].

Les récentes découvertes scientifiques citées ici s'accordent toutes pour soutenir notre nouveau paradigme de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique par les cendres volantes de charbon et leurs nombreux composants réactifs, dont le fer. Bien qu'il reste des questions sans réponse, il est grand temps d'agir. Il suffit de lever les yeux vers les atrocités commises dans nos cieux et de se mettre à l'écoute des terribles souffrances du monde naturel pour comprendre la gravité de la situation. Le temps nous est compté ; nous sommes bien engagés dans la sixième grande extinction anthropique, qui se déroule à la "vitesse de la lumière". Nos enfants sont déjà confrontés à un avenir épouvantable, potentiellement au cours de la présente décennie. Comme nous l'avons soutenu à plusieurs reprises dans nos articles scientifiques au cours des dernières années, toutes les sources d'aérosols de cendres volantes de charbon doivent être réduites ou éliminées. La technologie domestique de combustion du charbon et la gestion technologique concomitante doivent être radicalement améliorées dans le monde entier. Mais avant tout, il faut cesser de projeter des cendres volantes de charbon et d'autres particules dans la troposphère, qui se mélangent à l'air que nous respirons. Lorsque cette pulvérisation de particules cessera, la plupart de ces particules de pollution retomberont sur Terre en quelques jours ou semaines, le réchauffement climatique sera réduit et notre planète aura au moins une chance de se soigner. Ces mesures sont nécessaires pour sauver ce que nous pouvons des systèmes vitaux de soutien de la vie sur Terre, y compris la couche d'ozone stratosphérique, qui a protégé toute la vie supérieure sur Terre des rayons ultraviolets nocifs.L' assaut délibéré sur les processus naturels de la Terre, nous alléguons, ne constitue rien de moins que des actes de trahison planétaire[100].

Compte tenu de la révélation, au cours des deux dernières décennies, que les cendres volantes de charbon ont joué un rôle central dans l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique lors de précédentes grandes extinctions, comme celle du Permien ("The Great Dying"), il est difficile de comprendre pourquoi la combustion de cendres volantes de charbon ne ferait pas l'objet d'une enquête urgente sur la cause de l'appauvrissement de l'ozone. Il est encore plus difficile de comprendre pourquoi les scientifiques universitaires, y compris les spécialistes de l'atmosphère et du climat, ferment les yeux sur la pulvérisation délibérée et généralisée de particules dans la troposphère. Pourquoi certains de ces mêmes scientifiques sont-ils obsédés par la nécessité de projets de géo-ingénierie "futurs", en dépit de leur silence mortel et inexcusable concernant les opérations de géo-ingénierie des aérosols troposphériques à long terme, en cours, quasi-mondiales et non divulguées, dont il est prouvé qu'elles utilisent des cendres volantes de charbon ? Aucune discussion légitime sur notre "catastrophe climatique" actuelle ne peut avoir lieu sans la reconnaissance de ce type de manipulation technologique de l'atmosphère terrestre.

Nous avons fourni d'autres preuves irréfutables que les cendres volantes de charbon en aérosol, et leurs divers composants, en particulier le fer, sont la cause principale de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, et non les gaz chlorofluorocarbonés, comme " décrété " par le Protocole de Montréal de 1989. Ce diagnostic erroné de la véritable cause de la destruction de l'ozone stratosphérique est une erreur potentiellement fatale pour l'humanité, à moins qu'une communauté scientifique par ailleurs peu réceptive ne se réveille et ne s'attaque à la véritable cause : les cendres volantes de charbon, qui sont également responsables du réchauffement planétaire galopant, des rayonnements ultraviolets B et C mortels qui pénètrent dans la terre, de l'effondrement du climat et de l'effondrement systémique de la biosphère. La théorie de l'appauvrissement de l'ozone par les CFC, aujourd'hui disparue, était non seulement trop simpliste, mais elle ne tenait pas compte de la myriade de réactions chimiques et photochimiques provoquées par les aérosols biotiques et abiotiques dans l'atmosphère. La communauté scientifique a été induite en erreur par l'hypothèse fausse selon laquelle les métaux "météoriques" étaient responsables de la formation des nuages mésosphériques et stratosphériques. Le rôle principal des cendres volantes de charbon dans la formation des cirrus a été expliqué par la "poussière minérale".

Les cendres volantes de charbon en aérosol ne servent pas seulement à nucléer la glace, elles sont aussi balayées et concentrées dans les nuages troposphériques et stratosphériques. Au printemps, les nuages stratosphériques, y compris et surtout les nuages stratosphériques polaires, fondent ou s'évaporent, libérant leurs particules occluses de cendres volantes de charbon. Par une variété de réactions chimiques directes et indirectes, comme décrit ci-dessus, ces particules de cendres volantes de charbon nouvellement libérées détruisent l'ozone stratosphérique.

Le mercure, un composant omniprésent des cendres volantes de charbon [85], réagit avec l'ozone et le consomme [86-88]. Les déductions concernant la destruction de l'ozone par les composants des cendres volantes de charbon peuvent être faites à partir de la destruction de l'ozone par des composés similaires : L'ozone est consommé par réaction avec le carbone [89, 90]. L'ozone est également consommé par des réactions avec des oxydes minéraux [45, 91-94]. De plus, l'ozone est consommé par des réactions avec les oxydes de fer et de manganèse [95, 96]. De plus, l'ozone est consommé par des réactions avec des métaux [97, 98] et des métaux nobles [96, 99]. Toutes ces substances sont présentes dans les nanoparticules de cendres volantes de charbon.

Diverses expériences ont été menées pour rendre les cendres volantes de charbon plus sûres et plus faciles à utiliser à des fins commerciales, par exemple comme composant du ciment. Les expériences sur les cendres volantes de charbon qui utilisent l'ozone fournissent des informations importantes sur la capacité des cendres volantes de charbon à détruire l'ozone stratosphérique [1].

Les premières idées théoriques sur la nature des destructeurs d'ozone stratosphérique supposaient un seul coupable, comme les chlorofluorocarbones. En revanche, les cendres volantes de charbon en aérosol sont un cauchemar toxique composé de nombreuses substances qui peuvent détruire l'ozone directement et indirectement par de nombreuses réactions chimiques, dont on ne connaît pas encore toute l'étendue [1].

