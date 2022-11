Guerre biologique imminente ? La Russie identifie des drones au-dessus de la ville portuaire ukrainienne de Kherson équipés de conteneurs capables de pulvériser des BIOAGENTS

Vendredi, 04 novembre 2022 par : Ethan Huff https://citizens.news/672140.html



Des preuves ont émergé pour suggérer que les opérations d'armes biologiques dirigées par les États-Unis et l'OTAN ont, en fait, lieu en Ukraine et dans les environs, et que les efforts de la Russie dans ce pays visent à démanteler cette menace biologique pour le monde.



Dans un récent discours, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a révélé des informations inquiétantes sur ce qu'il a décrit comme des "véhicules aériens sans pilote équipés de conteneurs de 30 litres et de matériel pouvant être utilisé pour pulvériser des agents biologiques".



Trois de ces véhicules ont été identifiés le 9 mars dans la région portuaire de Kherson, en Ukraine. Environ un mois plus tard, 10 autres de ces mêmes drones ont été repérés dans la région de Kakhovka.



"Ces faits sont d'une importance particulière compte tenu d'une demande confirmée de la partie ukrainienne au fabricant de drones Bayraktar concernant la charge utile maximale des drones Bayraktar Akinci (portée de vol jusqu'à 300 km) et la possibilité de les équiper d'un système de production d'aérosols d'une capacité de plus de 20 litres", a expliqué M. Nebenzia.



Il s'avère qu'en date du 3 mars 2015, il existe un brevet américain, n° 8,967,029 B1, lié à ces armes étranges qui pourraient potentiellement transporter des armes biologiques en Ukraine.



Le brevet en question parle de la "libération aérienne des moustiques infectés, c'est-à-dire pour un dispositif (unité) conçu pour être appliqué comme un moyen technique de livraison et d'utilisation d'une arme biologique".



Ces armes biologiques comprennent "des agents immunobiologiques, des bactéries et des virus", y compris des variétés "hautement contagieuses" de chacun d'entre eux "qui pourraient anéantir 100 % des troupes ennemies."



En d'autres termes, il semble que les États-Unis tentent de libérer des armes biologiques aériennes au-dessus des troupes russes pour les tuer et empêcher l'"opération spéciale" de Vladimir Poutine en Ukraine d'atteindre la victoire. (Voir aussi : La guerre russe en Ukraine conduira-t-elle à la fin de la civilisation occidentale telle que nous la connaissons actuellement).



"Selon la description, un tel drone transporte un conteneur abritant un nombre énorme de moustiques transmetteurs d'infections pour les relâcher dans une zone désignée", explique encore Nebenzia. "Les personnes attaquées sont infectées par des maladies hautement contagieuses via les piqûres de moustiques".



"La description indique clairement qu'un militaire infecté ne sera pas en mesure de remplir la mission assignée, donc 'la maladie peut être un outil militaire plus précieux, que les armes et les équipements militaires les plus modernes.' Il est indiqué que "l'infection de la main-d'œuvre de l'ennemi de cette manière aurait un effet militaire important".



L'Ukraine a caché ces systèmes d'armes biologiques à la vue du public



La législation américaine exige que tout brevet délivré soit accompagné d'une description complète de l'assemblage réel de la machine telle qu'elle est utilisée. Cela laisse supposer que les États-Unis ont, en fait, créé et maintenant potentiellement libéré un système de véhicule aérien délivrant des agents biologiques pour l'utiliser comme arme contre la Russie.



L'Ukraine a commodément omis de mentionner toute cette activité ou les recherches couvrant ces programmes et projets, qui remontent à 2016. Cela inclut également l'utilisation des technologies UP-4, Flu-Flyway et P-781.



L'Ukraine a également omis de déclarer les financements qu'elle a reçus de services militaires d'États étrangers, qui sont requis "afin de prévenir ou de réduire l'apparition d'ambiguïtés, de doutes et de soupçons."



"Cela soulève la question d'une violation des obligations politiques concernant la soumission de données sur les mesures de confiance adoptées par les parties déclarées à la BTWC", a déclaré Nebenzia.



"Les rapports américains ne contiennent pas non plus de données sur les programmes et projets mis en œuvre en dehors du territoire national américain, ni sur leur financement. Nos appels répétés à la partie américaine pour qu'elle fournisse des explications exhaustives sur ces activités restent en substance sans retour. Ce secret et cette négligence des États-Unis à l'égard des revendications russes ne font que confirmer leur validité."



Les sections spécifiques de la BTWC que l'Ukraine et les États-Unis semblent enfreindre sont les articles 1 et 4.



Les rapports d'analyse du département de Kherson du Service de sécurité de l'Ukraine, datés du 30 juin 2016 et du 28 février 2017, confirment également ces violations, en liant Black & Veatch Special Projects Corp. à l'acquisition de laboratoires microbiologiques dans le territoire profond occupé par l'État ukrainien.



La Russie continue de soutenir que ces laboratoires financés par les États-Unis en Ukraine sont utilisés pour mener des recherches sur les agents pathogènes de maladies infectieuses "qui peuvent être utilisés pour créer ou moderniser des armes biologiques."



"Il est indiqué que le fait que les projets étaient subordonnés au département militaire d'un État étranger a créé des conditions préalables pour que les spécialistes étrangers puissent pénétrer dans les biolaboratoires régionaux et se familiariser avec les développements stratégiques", a encore expliqué M. Nebenzia dans son discours.

En raison de tout cela, la Russie a présenté au Conseil de sécurité un projet de résolution demandant la création d'une commission chargée d'enquêter sur ses plaintes contre les États-Unis et l'Ukraine concernant ces questions.



"Pour l'instant, le projet est en cours de discussion au niveau des experts, et nous comptons sur son approbation et son adoption rapides", a ajouté M. Nebenzia.



Les sources de cet article incluent :

RussiaUN.ru

Patents.Google.com

NaturalNews.com