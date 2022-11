Les mesures dites sanitaires ont été inutiles et dommageables, selon les meilleurs experts: comment sortir de l’impasse ?

Jean-Dominique Michel FranceSoir le 04 novembre 2022 – 17:25

TRIBUNE - John Ioannidis est l’une des grandes figures actuelles de l'épidémiologie. S’étant fait connaître en 2005 par un article intitulé « Pourquoi la plupart des résultats de recherche sont faux », rapidement devenu le plus téléchargé de la prestigieuse Public Library of Science , il avait alors ouvert un important et fécond débat autour de la qualité de la production scientifique.

Professeur de médecine, d’épidémiologie et de santé des populations ainsi qu’en sciences des données médicales à l'Université de Stanford, co-directeur du Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Ioannidis est actuellement considéré comme la référence mondiale en matière d'épidémiologie et de santé publique. Homme humble et discret, il n'apparaît que rarement dans la presse ou sur les médias sociaux. Par contre, sa production scientifique est remarquable et figure parmi les plus citées par d'autres chercheurs.

Le Pr Ioannidis n'est pas resté inactif au cours de la crise du Covid-19. Il indiqua dès le 17 mars 2020 que nous étions probablement en train de nous orienter vers un fiasco sans précédent dans le recueil de données médicales. L'absence de catégories claires, le fourre-tout des morts « déclarés COVID » sans tenir compte des causes de décès, les errements autour de l'utilisation des tests PCR et des « cas asymptomatiques » lui firent dire très tôt que nous manquions des bons indicateurs pour évaluer la gravité de l'épidémie et la pertinence des mesures mises en œuvre.

En avril 2020, il donna pourtant avec une précision remarquable l'ordre de grandeur de la létalité du Sars-CoV-2, établissant qu'il n'était pas particulièrement inquiétant au regard des épidémies respiratoires habituelles. Ces analyses seront confirmées quelques mois plus tard et reprises très officiellement par l'OMS, puis encore révisées à la baisse récemment.