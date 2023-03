Papillomavirus et vaccinations, sur quel pied danser ?

Jean-Pierre G., pour France-Soir Publié le 28 mars 2023 - 16:50

Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la méningite à Haemophilus influenzae b (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites), l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires en France chez les nourrissons de moins de 2 ans nés depuis le 1er janvier 2018, sauf contre-indication médicale reconnue.

S'il s'agit d'une mesure non rétroactive, ces onze vaccins sont indispensables à l’enfant pour être admis en collectivité (crèche, école, séjour de vacances...).

Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, s'était alors engagée dans une bataille contre les détracteurs de l’obligation. Jacques Bessin, président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé, estimait sur Franceinfo qu'il s'agissait d'une "hérésie" et ajoutait que "les vaccins ont des effets secondaires neurologiques, musculaires mal mesurés et parfois irréversibles".

Les obligations vaccinations sont donc passées de 3 (diphtérie depuis 1938, tétanos depuis 1940, poliomyélite depuis 1964) à 11 par décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 (application de l’article 49 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018).

Depuis 2008, le DTP seul n’était plus commercialisé et les laboratoires l’associaient à d’autres vaccins recommandés sous forme de vaccins polyvalents. Ces vaccins sont remboursés par l'Assurance Maladie, sur prescription médicale, le plus souvent à 65 % (le ROR à 100 %) et la partie restante par la mutuelle, si la personne a souscrit un contrat "complémentaire santé" auprès d'une mutuelle.