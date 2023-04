Des scientifiques affirment que de simples corrections techniques pourraient réduire les radiations des téléphones portables

Selon les auteurs d'une nouvelle étude évaluée par des pairs, quelques "solutions techniques simples" permettraient de réduire considérablement les rayonnements de radiofréquence émis par les téléphones cellulaires.

Suzanne Burdick – mondialisation.ca – Le 11 avril 2023

Selon des scientifiques de la Commission internationale sur les effets biologiques des champs électromagnétiques (CIEB-EMF), quelques “ solutions techniques simples ” pourraient réduire considérablement les rayonnements de radiofréquence (RFR) émis par les téléphones portables.

L’équipe de chercheurs, dont le rapport a été publié le 4 avril, a déclaré que ces modifications logicielles et matérielles peu coûteuses sont faciles à mettre en œuvre et que, dans un cas, la solution repose sur une technologie déjà brevetée par l’industrie.

Joel Moskowitz, directeur du Centre pour la santé familiale et communautaire de l’université de Californie à Berkeley et l’un des auteurs du rapport, a déclaré dans un communiqué :

“ Compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses des effets sur la santé des radiations émises par les téléphones portables et les antennes relais, je pense que l’industrie du sans-fil va devoir commencer à rivaliser en matière de sécurité”.

Les préoccupations concernant la sécurité des téléphones portables et des autres appareils sans fil sont devenues monnaie courante, a déclaré M. Moskowitz.

M. Moskowitz, qui ne soutient ni ne promeut aucun produit afin d’éviter les conflits d’intérêts, a déclaré qu’il connaissait au moins une marque de routeur sans fil conçue pour réduire l’exposition aux rayonnements sans fil.

“ Je m’attends à ce que de plus en plus de produits, y compris des téléphones portables, qui réduisent l’exposition aux rayonnements sans fil arrivent sur le marché dans les mois et les années à venir”, a-t-il déclaré.

Des changements de bon sens réduisent “considérablement” le rayonnement sans fil des téléphones portables