Pétition : Paul Watson

Depuis plus de 50 ans, Paul Watson consacre sa vie à la protection de l’océan et à la défense de la vie marine. Au péril de sa vie et de sa liberté, Paul Watson a lutté sans relâche sur tous les océans du monde, contre la chasse illégale des baleines, le braconnage et la destruction des écosystèmes marins. Fondateur de l’organisation Sea Shepherd, il a permis de sauver des milliers d’animaux marins et a sensibilisé des millions de personnes à l’urgence des enjeux écologiques. En France, la branche Sea Shepherd est devenue une force majeure dans la défense de l’océan, avec des initiatives et des campagnes essentielles pour la préservation des espèces et des écosystèmes marins. Selon Paul Watson lui-même, elle est devenue le « navire amiral » du mouvement qu’il a créé en 1977.



Paul Watson entretient des liens à la fois ancestraux et actuels avec la France dont il partage les valeurs, l’esprit empreint de liberté, de justice et de protection des droits humains et environnementaux. C’est la raison pour laquelle il s’y est installé avec sa famille.



Aujourd'hui incarcéré au Groenland sous la menace d'une extradition vers le Japon pour des raisons politiques liées à ses actions pacifiques et courageuses en faveur des baleines, Paul Watson fait face à une épreuve terrible qui nous oblige tous. Car ses combats ne sont pas uniquement les siens, ils sont ce qui conditionne notre avenir commun : la protection de l’océan dont nous dépendons tous.





