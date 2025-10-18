Ancien député britannique : « La géo-ingénierie est un crime contre l'humanité et doit cesser »

11 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com | « Pouvez-vous me dire où a eu lieu le débat au sein de notre Parlement sur l'autorisation de la géo-ingénierie ? » - Andrew Bridgen





La géo-ingénierie, l'atténuation du rayonnement solaire, l'ensemencement des nuages et la manipulation climatique au Royaume-Uni doivent cesser. C'est un crime contre l'humanité.





« Pour ceux d'entre vous qui ne croient toujours pas que nous sommes soumis à la géo-ingénierie, à la manipulation climatique, à l'ensemencement des nuages... j'ai une mauvaise nouvelle.

Il y a quelques années, j'ai rencontré des gens qui… travaillaient dans une entreprise au départ de l'aéroport d'East Midlands, dans le nord-ouest du Leicestershire. Ils ont quitté cette entreprise pour pratiquer la géo-ingénierie – nous aspergeant de produits chimiques – et j'ai ressenti que c'était moralement répréhensible. Le Met Office est au courant. Je ne suis pas sûr qu'ils réalisent ou mesurent les dommages causés à notre environnement et à la population.

C'est pourquoi le gouvernement de Keir Starmer a dû annoncer la création d'un fonds pour expérimenter la géo-ingénierie, l'ensemencement des nuages… car concernant les vaccins, il existe des mesures d'atténuation. Ils pourraient toujours prétendre qu'ils ignoraient qu'ils tuaient des gens et que nous étions en situation d'urgence, ou qu'ils pensaient que nous étions en situation d'urgence. Si quelqu'un vous asperge de produits chimiques du ciel, il est très difficile d'imaginer comment se défendre… Ils ont eu le souffle coupé et ont eu besoin de la couverture du gouvernement pour justifier l'autorisation des expériences.

Pouvez-vous me dire où en était le débat au Parlement sur l'autorisation de la géo-ingénierie ? Le Royaume-Uni est un très petit pays, probablement moins d'un quart de pour cent de la superficie mondiale. Si nous bloquions le soleil au-dessus du Royaume-Uni, cela n'aurait aucun effet sur les températures mondiales, mais aurait un impact considérable sur notre climat. Il faut que cela cesse. Plus de géo-ingénierie. »





Source : https://x.com/ABridgen/status/1975970968242725374





https://zerogeoengineering.com/2025/former-uk-mp-geoengineering-is-a-crime-against-humanity-and-must-stop/