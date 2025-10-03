Le ciel de l'Académie des sciences s'assombrit de chemtrail, mettant en garde contre un risque de "chaos climatique"

France-Soir avec AFP P ublié le 03 octobre 2025 - 10:53

L'Académie des sciences appelle, dans un rapport publié jeudi, à l'adoption d'un accord international bannissant toute initiative "publique ou privée" de modification du rayonnement solaire pour refroidir la Terre, en mettant en garde contre la "probabilité d'un chaos climatique incontrôlable".

"Les méthodes de modification du rayonnement solaire pourraient, en théorie, permettre de refroidir la Terre à court terme, mais au prix de risques considérables à long terme si la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère restait élevée", soulignent les académiciens.

L'échec de l'humanité à réduire suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre relancerait l'intérêt pour la géo-ingénierie solaire..., en particulier pour la technique la plus aisément déployable, qui consiste à injecter des aérosols réfléchissants, notamment des particules de soufre, dans la stratosphère, imitant ainsi l'effet d'une éruption volcanique. Ce qui n'était, il y a quelques jours encore, que conspirationnisme, semble être désormais entré dans les problématiques les plus criantes, au point que l'académie s'en préoccupe.

L'Académie des sciences met donc en garde contre les nombreuses incertitudes de cette méthode, sur la santé humaine, l'hydrologie ou la couche d'ozone. Mais le principal risque de cette technique serait celui qui surviendrait en cas d'interruption brutale des injections d'aérosol.

Cela "entraînerait inévitablement un rattrapage climatique, appelé choc terminal, caractérisé par un réchauffement global extrêmement rapide" ainsi que "des changements climatiques rapides et inégaux selon les régions, bien trop soudains pour que les sociétés humaines et les écosystèmes aient le temps de s'y adapter", souligne l'Académie.





La suite :