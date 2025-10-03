L'alliance bancaire pour le climat annonce l'arrêt de ses activités

France-Soir avec AFP Publié le 03 octobre 2025 - 12:47





La Net-Zero Banking Alliance (NZBA), programme onusien de neutralité carbone du secteur bancaire, a annoncé vendredi l'arrêt de ses activités, dans un contexte moins favorable pour le climat en Europe et aux États-Unis.

La NZBA avait été lancée en 2021 dans le cadre de l'Initiative financière du programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-FI), afin d'inciter les banques à prendre des mesures concrètes pour réduire l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements et à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone.

BNP Paribas, Crédit agricole, Société Générale, Crédit mutuel, le groupe BPCE (rassemblant les Banques populaires et les Caisses d'épargne) et la Banque postale faisaient par exemple, partie de ce groupe, qui a compté à son pic jusqu'à près de 150 membres.

L'alliance avait mis en pause ses travaux fin août dans l'attente du résultat de ce vote.

Les banques du monde entier "peuvent continuer à utiliser" les travaux et les lignes directrices de l'alliance, précise un porte-parole, à même de "les aider à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres plans de transition vers la neutralité carbone".

Le club avait subi plusieurs défections depuis la fin d'année dernière, après l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump, qui a notamment promis de "forer à tout-va", une formule devenue un de ses slogans de campagne ("We will drill, baby, drill").





La suite :





https://www.francesoir.fr/societe-economie/l-alliance-bancaire-pour-le-climat-annonce-l-arret-de-ses-activites



