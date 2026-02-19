Glyphosate : Mike Adams et Robert Kennedy J

Mike Adams :

PRÉDICTION : Nous ne sommes plus très loin de voir des petits groupes tenter d’incendier des centres de données ou les infrastructures du réseau électrique qui les alimentent. Bien évidemment, je mets en garde contre de tels actes de violence et j’espère qu’ils ne se produiront jamais. Cependant, face à l’envolée des prix alimentaires, à la raréfaction de l’eau pour les agriculteurs et à l’explosion continue des prix de l’électricité, certains, poussés au désespoir, vont concentrer leur colère sur les centres de données d’IA. Un certain nombre d’entre eux vont craquer. Comme le dit Gerald Celente : « Quand on a tout perdu, qu’on n’a plus rien à perdre, on craque ! »

https://x.com/HealthRanger/status/2024351322708070537

C'est pire que vous ne le pensez : en déclarant le glyphosate essentiel à la sécurité et à la défense nationale, et en confiant son contrôle au secrétaire à la Guerre, Trump vient de déchaîner sur l'Amérique une véritable arme chimique neurotoxique nazie : Les agents neurotoxiques représentent le lien le plus mortel entre le phosphore et les armes chimiques. Les principaux agents neurotoxiques -- le tabun, le sarin, le soman et le gaz neurotoxique VX -- sont tous des composés organophosphorés (ils contiennent du phosphore dans leur structure moléculaire). Ces substances sont sans ambiguïté classées comme armes chimiques au sens de la Convention sur les armes chimiques.

Le sarin a été utilisé lors de l'attentat du métro de Tokyo en 1995 et pendant la guerre civile syrienne. Les pesticides organophosphorés -- notamment les composés chimiquement apparentés au glyphosate -- sont issus de la même lignée de recherche que les agents neurotoxiques.

Le chimiste allemand Gerhard Schrader menait des recherches sur les insecticides organophosphorés dans les années 1930 lorsqu'il découvrit le tabun, le premier agent neurotoxique. Cette similitude chimique entre pesticides et agents neurotoxiques est un fait historique. De véritables agents neurotoxiques nazis sont désormais considérés par Trump comme « sains » pour les Américains et sont protégés en tant que ressources critiques de « défense nationale ». C'est incroyable. Notre président est en train de transformer l'approvisionnement alimentaire américain en une version comestible de chambres à gaz.





https://x.com/HealthRanger/status/2024357196960608578

La tentative de Trump d'accorder une immunité légale au glyphosate s'apparente à une attaque chimique contre les populations les plus démunies. Pourquoi ? Parce que les plus aisés achètent des produits bio, qui ne sont pas censés être traités au glyphosate (mais le sont parfois quand même, comme nous l'avons constaté en laboratoire). Ce sont les plus pauvres qui seront contraints d'acheter les aliments bon marché, saturés de glyphosate, que l'Amérique va désormais produire en abondance, grâce au décret de Trump qui accorde une protection fédérale à un herbicide cancérigène mortel qui sera pulvérisé sur les denrées alimentaires. C'est ce qui se rapproche le plus d'un ramassage de personnes pauvres et de leur gazage. C'est presque pareil : saturer la seule nourriture qu'ils peuvent se permettre et les tuer lentement.

https://x.com/HealthRanger/status/2024362215298752637





Vous avez voté pour « Rendre l'Amérique en bonne santé à nouveau ». Vous avez reçu : « Mangez plus de glyphosate ! C'est bon pour vous ! »

https://x.com/HealthRanger/status/2024362491531198746



