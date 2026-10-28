Actualités santé - 28 octobre 2026

Le pissenlit

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Maintenant nous savons pourquoi Monsanto en avait après le pissenlit (#Löwenzahn ) : Une seule feuille de cette herbe, qui pousse dans tous les jardins, peut sauver votre vie en une minute, mais seuls quelques-uns savent comment l’utiliser ! Elle tue jusqu’à 96 % des cellules leucémiques en seulement 48 heures ! La nature elle-même dispose de nombreux remèdes efficaces. Vous ne connaissez peut-être pas la présence de nombreuses plantes efficaces, mais en réalité, elles se trouvent directement dans votre jardin.

Quand il s’agit de leucémie beaucoup d’entre nous seraient les premiers à se soumettre à des médicaments à la chimiothérapie, à une mauvaise qualité de vie et à un malheur général. Voici toutes les informations que vous devez savoir sur les racines (et les feuilles) du pissenlit et ce qu’elles peuvent faire pour les personnes qui luttent contre la leucémie. Des études récentes ont montré que la racine de pissenlit est cytotoxique contre trois types de cellules leucémiques humaines et détruit jusqu’à 96 % des cellules en seulement 48 heures !

Le thé au pissenlit affecte les cellules cancéreuses en stimulant, en seulement 48 heures, la croissance de nouvelles cellules saines dans le corps du patient. L’étude a été menée par le Dr Hamm avec ses élèves : Ils ont prélevé des cellules sanguines de 9 patients différents qui utilisaient un extrait de racine de pissenlit, et les ont appliquées sur plusieurs cellules de patients atteints de cancer. En l’espace de 24 heures, les cellules malades ont été tuées. Il existe également une série d’autres études qui ont établi que l’extrait de pissenlit doit posséder des substances potentiellement efficaces contre le cancer, les mélanomes et le cancer de la prostate.

D’autres propriétés de la racine/feuilles de pissenlit... L’extrait de racine/feuilles de pissenlit est utilisé depuis des siècles comme remède efficace dans la médecine traditionnelle populaire.

- En cas d’anémie : Les feuilles de pissenlit ont une teneur assez élevée en fer, en vitamines et en protéines. Alors que le fer fait partie de l’hémoglobine dans le sang, des vitamines comme la vitamine B et les protéines sont importantes pour la formation des globules rouges et de certains autres composants du sang. Un pissenlit peut aider en cas d’anémie.

- Pour des os solides : Le pissenlit est riche en calcium, indispensable à la croissance et à la solidité des os, et riche en antioxydants comme la vitamine C et la lutéoline, qui protègent les os des dommages liés à l’âge.

- En cas de diabète : Le jus de pissenlit peut aider les diabétiques en stimulant la production d’insuline par le pancréas.

- En cas d’infection urinaire : Le pissenlit peut contribuer à prévenir les infections urinaires ainsi que les troubles de la vessie et des reins ou même les kystes aux organes reproducteurs.

- Nettoie le foie : Les vitamines et les nutriments contenus dans le pissenlit aident à nettoyer le foie et à en assurer le bon fonctionnement. Le pissenlit aide notre système digestif en maintenant un flux biliaire approprié. Le pissenlit est également riche en vitamine C, réduit les inflammations et prévient les maladies.

- Comme aide à la digestion : Le pissenlit agit comme un laxatif doux qui favorise la digestion, stimule l’appétit et équilibre les bactéries naturelles et bénéfiques dans l’intestin.

- Comme soin de la peau : Le jus de pissenlit est également utilisé pour traiter les maladies de la peau causées par des infections microbiennes et fongiques. Le jus est très alcalin et possède une action insecticide, bactéricide et fongicide.

Ce jus peut aussi être utilisé contre les démangeaisons, l’herpès zoster, l’eczéma, etc. Jacques Brosse « Flora magica »

Étonnant : Maintenant nous savons pourquoi Monsanto en avait après le pissenlit