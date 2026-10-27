Washington voit Viktor Orbán comme le “candidat idéal” pour succéder à Guterres à l’ONU

M. A. Publié le 27 octobre 2026 - 12:11

L’ONU cherche toujours son prochain secrétaire général, et Washington veut un homme : Viktor Orbán. Poussé par Donald Trump selon le Wall Street Journal, l’ancien Premier ministre hongrois, qui pourrait aussi obtenir le soutien de la Russie et la Chine, pourrait, à l'opposé, voir son éventuelle candidature buter sur le refus de la France et du Royaume-Uni.

António Guterres, 77 ans, achèvera son deuxième mandat de cinq ans à la tête de l’ONU le 31 décembre prochain. Pourtant, à moins de trois mois de son départ, les grandes puissances ne sont toujours pas parvenues à se mettre d’accord sur un successeur. Le Conseil de sécurité a déjà organisé six scrutins indicatifs, dont le dernier, tenu le vendredi 16 octobre, n’a dégagé aucun candidat capable de réunir l’unanimité des cinq membres permanents.

Aucun candidat ne fait consensus

Lors de ce sixième scrutin, aucun des sept candidats n’a réussi à échapper, à minima, à un vote négatif de l’une des cinq grandes puissances disposant du droit de veto, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. La Costaricaine Rebeca Grynspan, 70 ans, qui dirige l’agence de l’ONU pour le commerce et le développement (Cnuced), est arrivée en tête avec neuf avis favorables, mais aussi cinq défavorables, dont deux émanant de membres permanents.

Elle est suivie de Carolyn Rodrigues-Birkett, 53 ans, ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana et actuelle ambassadrice auprès de l’ONU, ainsi que de l’Argentin Rafael Grossi, 65 ans, dirigeant de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les deux ont recueilli huit avis favorables et six défavorables, dont deux de membres permanents chacun, Grossi bénéficiant d’un soutien de grande puissance en moins.

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