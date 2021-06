Emails de Faucy : correspondances avec Bill Gates et Marc Zuckerberg

https://www.icandecide.org/

L'année dernière, ICAN a fait des demandes de FOIA au NIH pour des documents concernant le COVID-19, y compris deux demandes pour les emails d'Anthony Fauci. ICAN a reçu près de 3 000 courriels envoyés par Fauci entre début février 2020 et mai 2020. Lisez ce que Fauci disait en privé sur les masques, les thérapeutiques, les vaccins, les repirateurs et bien d'autres sujets relatifs au COVID-19.



Le 10 avril 2020 et le 5 mai 2020, respectivement, ICAN a soumis les deux demandes FOIA suivantes :



- Tous les courriels envoyés par Anthony Fauci entre le 1er novembre 2019 et aujourd'hui qui incluent le terme Moderna ou mRNA-1273 dans une partie quelconque du courriel.



- Tous les courriels envoyés par Anthony Fauci entre le 1er novembre 2019 et aujourd'hui qui incluent les termes SARS-CoV, COVID, COVID-19, ou coronavirus dans une partie du courriel.



Lorsque les NIH n'ont pas répondu à ces demandes, l'ICAN a intenté un procès contre l'agence le 29 juin 2020. En réponse, le NIH a accepté de produire les e-mails de Fauci de façon continue. À ce jour, nous avons reçu 2 957 pages d'e-mails envoyés par Fauci, datés de début février 2020 à mai 2020, et nous continuerons à recevoir des productions d'e-mails au fur et à mesure.