Les responsables des NIH vont gagner des millions grâce au vaccin Moderna

https://www.icandecide.org/ican_foia/nih-officials-stand-to-earn-millions-from-moderna-vaccine/

L'ICAN est en mesure de confirmer officiellement que les fonctionnaires du National Institute of Health (NIH) qui travaillent au développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus (COVID-19) vont gagner personnellement des millions de dollars grâce à la vente de ce vaccin.

Lorsque des représentants du gouvernement profitent de la vente d'un produit, il y a lieu de s'inquiéter de l'homologation et de la promotion de ce produit.

Le premier vaccin contre le COVID-19 à commencer les essais aux Etats-Unis est le mRNA-1273. Ce vaccin expérimental a été mis au point par le National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) du Dr Anthony Fauci, qui fait partie du NIH, en collaboration avec une société de biotechnologie, Moderna Inc, qui vendra ce produit au public.

Pour recevoir une part du bénéfice de la vente du mRNA-1273, les inventeurs de ce produit au sein du NIAID soumettraient un rapport d'invention d'employé au NIH Office of Technology Transfer. Chaque inventeur pourrait recevoir un paiement personnel allant jusqu'à 150 000 dollars par an sur les ventes de mRNA-1273. Le NIAID s'attend également à gagner des millions de dollars en revenus de la vente du mRNA-1273 en plus de ce que ses inventeurs au sein du NIAID gagnent personnellement.

Moderna paiera des droits de licence au NIAID (ou à son agence mère) pour utiliser ses brevets liés au mRNA-1273 et une partie de ces droits sera ensuite versée directement aux inventeurs du NIAID qui ont développé ces brevets.

Il existe deux brevets pour lesquels les six personnes suivantes du NIAID semblent être listées comme inventeurs et qui sont liés au développement du mRNA-1273 :

Barney Graham, directeur adjoint du centre de recherche sur les vaccins du NIAID.

Kizzmekia Shanta Corbett, responsable scientifique, programme de vaccins contre les coronavirus du NIAID

Michael Gordon Joyce, NIAID

Hadi Yassine, NIAID

Masaru Kanekiyo, NIAID

Olubukola Abiona, NIAID

Pour confirmer ces résultats, l'ICAN a demandé à son équipe juridique, dirigée par Aaron Siri, d'obtenir directement du NIH des copies des rapports d'invention des employés soumis par les responsables du NIAID concernant le vaccin COVID-19. Le NIH a maintenant produit ces rapports qui confirment que les individus susmentionnés sont bien listés comme inventeurs. Par conséquent, ces personnes au sein du NIAID du Dr Fauci, et leurs héritiers, gagneront potentiellement des millions de dollars personnellement grâce aux ventes de mRNA-1273 au cours des vingt prochaines années. Le NIAID pourrait également gagner des millions de dollars par an grâce à la vente de ce vaccin.

Compte tenu des intérêts financiers personnels potentiellement importants des individus au sein du NIAID, il n'est peut-être pas surprenant que le NIAID ait utilisé l'argent des contribuables pour parrainer, assumer la responsabilité et réaliser le premier essai clinique de ce vaccin. Il y a un conflit évident dans le fait que le NIAID, dont les employés pourraient gagner des millions de dollars grâce à ce vaccin, supervise et réalise l'essai clinique du mRNA-1273. L'agence sœur du NIAID, la FDA, s'appuiera ensuite sur les informations issues de ces essais cliniques pour accorder une licence d'utilisation publique de l'ARNm-1732.

Le ministère de tutelle du NIAID, le HHS, a également accordé 483 millions de dollars pour accélérer le développement du mRNA-1273, notamment pour "financer le développement du mRNA-1273 jusqu'à l'obtention de la licence de la FDA et la mise à l'échelle du processus de fabrication pour permettre une production à grande échelle en 2020 [avant l'obtention de la licence]". Le gouvernement américain a également déjà conclu un accord de 1,5 milliard de dollars pour acheter 100 millions de doses de mRNA-1273. Le HHS a même accordé à ceux qui développent et vendent ce produit, y compris le NIAID et Moderna, une large immunité de responsabilité pour les blessures causées par ce produit.