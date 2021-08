Contre la censure : KAIROS attaque YOUTUBE en justice

Jeudi cinq août 2021 à Neuf heures du matin, par devant la CHAMBRE Des VACATIONS – SALLE A – DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE FRANCOPHONE DE BRUXELLES, Siégeant au local ordinaire de ses audiences, Boulevard de Waterloo, 70, à 1000 Bruxelles (Le tribunal du commerce est situé au croisement Bd de Waterloo/rue des quatre bras) Kairos est un journal belge indépendant qui existe depuis 2012, et qui se définit comme « Journal antiproductiviste – pour une société décente ». Le 10 juin 2021 un « Grand débat » a été organisé par Kairos, dont le thème était « Le Covid et sa gestion », diffusé en direct sur Facebook. Le débat réunissait des figures reconnues du monde médical belge et français (1) . Le Premier ministre et les experts du gouvernement belge ont reçu une invitation pour participer au débat, invitation à laquelle ils n’ont pas donné suite. La vidéo de ce débat a ensuite été mise en ligne sur la chaîne YouTube de Kairos, le 18 juin. Quelques heures plus tard, l’accès à la vidéo n’était plus possible, YouTube ayant décidé qu’elle ne respectait pas son règlement sur les « informations médicales incorrectes ». Entre autres choses, nous demandons la remise en ligne immédiate de la vidéo, et la condamnation de Google à des dommages-intérêts Après réflexion avec son pool juridique, Kairos a décidé de se tourner vers les tribunaux, notamment en faisant appel à un avocat de renom dans le domaine des libertés publiques et du droit de la presse. Citation a été lancée contre Google Ireland (responsable pour YouTube) le 20 juillet . Entre autres choses, nous demandons la remise en ligne immédiate de la vidéo, et la condamnation de Google à des dommages-intérêts. La suite