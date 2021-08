La FDA savait depuis le début qu'il y aurait de nombreux cas de COVID parmi les personnes entièrement vaccinées - et a caché cette information.

Jon Rappoport 11 août 2021

https://blog.nomorefakenews.com/2021/08/11/fda-knew-there-would-be-many-covid-cases-among-the-fully-vaccinated/



Tout d'abord, je dois insister à nouveau sur un point que j'ai soulevé à plusieurs reprises : Le SRAS-CoV-2 n'existe pas. Je le prouve depuis plus d'un an.



MAIS je ne m'arrête pas là. J'entre temporairement dans le monde officiel où les gens supposent que le virus existe, et je révèle de nombreuses contradictions, mensonges et dissimulations au sein de ce monde.



Certains lecteurs, qui ont un niveau d'alphabétisation inférieur à la moyenne, pensent que je me contredis. Ils pensent que je dis que le virus n'existe pas et qu'il existe.



C'est faux.



Analogie : Les gens assis dans une salle de cinéma regardent un film, et ils croient que c'est un monde réel. Ils réagissent de toutes sortes de façons étranges, basées sur cette supposition. Vous vous trouvez à l'extérieur de la salle de cinéma, et vous regardez par la fenêtre. Vous pouvez vous contenter de dire "Ils sont tous fous" et en rester là, ou vous pouvez dire "Ils sont tous fous", puis entrer dans la salle et voir ce qu'ils font. C'est ce que je fais.



C'est ce que je fais dans cet article, qui traite de la FDA et de son autorisation d'urgence du vaccin COVID, alors qu'elle savait que le vaccin ne passait pas l'épreuve du feu, qu'il n'était même pas vaguement considéré comme efficace lors des essais cliniques.



Parce que beaucoup de personnes dans l'essai clinique sont devenues des cas de COVID après avoir été vaccinées.



En d'autres termes, la FDA savait, dès le départ, que de nombreux cas dits "révolutionnaires" allaient se développer. Elle savait que de nombreuses personnes vaccinées deviendraient des cas de COVID.



Cette connaissance aurait dû empêcher la FDA d'accorder une autorisation d'utilisation d'urgence pour le vaccin - mais elle ne l'a pas fait.



(Rappel : Nous sommes maintenant dans le faux théâtre fou, où le virus est réel, le test PCR est significatif et précis, le vaccin est nécessaire).



Nous y voilà.



Le document, publié sur le site Web de la FDA, est intitulé " Vaccins et produits biologiques connexes ; réunion du comité consultatif ; document d'information de la FDA sur le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech. " [1]



Il est daté du 10 décembre 2020. La date nous indique que toutes les informations contenues dans le document sont tirées de l'essai clinique de Pfizer, sur la base duquel la FDA a autorisé l'utilisation publique du vaccin.



Une citation clé est enterrée à la page 42 : "Parmi les 3410 cas totaux de COVID-19 suspectés mais non confirmés dans la population globale de l'étude, 1594 sont survenus dans le groupe vacciné contre 1816 dans le groupe placebo [qui a reçu une injection d'eau salée]."



Ces chiffres choquants n'ont jamais vu la lumière du jour dans les médias d'information.



Les chiffres comparatifs révèlent que le vaccin n'a pas été efficace pour prévenir le COVID-19. Il n'était certainement pas 50% plus efficace qu'une injection placebo - la norme pour l'autorisation d'utilisation en urgence de la FDA.



Pour que tout cela soit clair, je dois revenir en arrière et expliquer la théorie de l'essai clinique du vaccin.



Les chercheurs ont supposé que le virus SRAS-CoV-2 se propageait partout dans le monde et que, pendant l'essai clinique, il s'abattrait sur certains volontaires.



La question à un milliard de dollars était la suivante : combien de personnes recevant le vaccin seraient infectées, par rapport au nombre de personnes du groupe placebo ?



S'il s'avérait que BEAUCOUP moins de personnes vaccinées étaient infectées par le SRAS-CoV-2, le vaccin serait salué comme un succès. Il aurait protégé les gens contre le virus.



Mais comme vous pouvez le voir dans les chiffres ci-dessus, ce n'était pas du tout le cas.



Nous en arrivons donc à la phrase-guide essentielle du document de la FDA que je viens de citer : "cas COVID-19 suspectés mais non confirmés".



"Eh bien, vous voyez, nous ne pouvons pas dire que ce sont des cas RÉELS de COVID-19. Peut-être qu'ils l'étaient, peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Ils sont dans les limbes. Nous voulons qu'ils restent dans les limbes. Sinon, notre essai clinique est mort dans l'eau, et nous n'obtiendrons jamais l'approbation pour le vaccin."



Que signifie "cas suspects" ? Cela ne peut que signifier que ces personnes ont toutes présenté des symptômes correspondant à la définition du COVID-19, mais qu'il s'agit de cas non confirmés parce que... leurs tests PCR étaient négatifs, pas positifs.



Cependant, si leurs tests étaient négatifs, pourquoi seraient-ils appelés "cas suspects" au lieu de "cas non confirmés" ?



Quelque chose ne va pas ici. La FDA prend des risques, brouille les pistes, obscurcit les faits.



Selon les règles de la FDA/CDC, un cas de COVID-19 signifie : une personne a été testée positive, point final.



C'est ainsi que les cas sont comptés.



Ces plus de mille volontaires dans l'essai clinique de Pfizer étaient soit des cas de COVID-19, soit ils ne l'étaient pas. Lequel des deux ?



La réponse officielle à cette question est évidente : la FDA a décidé de jeter les données de tous ces "cas suspects" à la poubelle et de les ignorer. Pouf. Disparu.



Pourquoi est-ce que je dis cela ?

Parce que si la FDA avait prêté une attention sérieuse aux "cas suspects", elle n'aurait jamais autorisé l'utilisation publique du vaccin. Elle aurait arrêté l'essai clinique et entrepris une enquête très approfondie et étendue.



Ce qu'ils n'ont pas fait.



Cela s'appelle un crime.



"Mais...mais ce n'est pas si simple. C'est une situation complexe. C'est une zone grise."

"Non. Ca ne l'est pas. Si vous faisiez un essai clinique d'un nouveau médicament, et que quelques...

milliers de personnes dans l'essai, qui ont reçu le médicament, ont néanmoins contracté les symptômes de la maladie que le médicament était censé guérir, n'annuleriez-vous pas l'essai et ne retourneriez-vous pas à la case départ ?"



"Vous voulez dire si nous étions honnêtes ? C'est une blague, non ? Nous ne sommes pas honnêtes. Vous ne comprenez pas ?"



Oui. Je comprends. Vous êtes des criminels. Des tueurs.



Mais attendez. Il y a plus. Le document de la FDA déclare aussi : "Les cas suspects de COVID-19 survenus dans les 7 jours après une vaccination étaient de 409 dans le groupe vacciné contre 287 dans le groupe placebo."



C'est explosif. Juste après la vaccination, 409 personnes ayant reçu les vaccins sont devenues des "cas suspects de COVID". Ce seul fait aurait dû être suffisant pour arrêter complètement l'essai clinique. Mais ça n'a pas été le cas.



En fait, le document de la FDA tente d'excuser ces 409 cas avec un commentaire glissant : "Il est possible que le déséquilibre des cas suspects de COVID-19 survenant dans les 7 jours suivant la vaccination représente une réactogénicité du vaccin avec des symptômes qui se chevauchent avec ceux du COVID-19."



Traduction : Vous voyez, un certain nombre de symptômes cliniques du COVID-19 et les effets indésirables du vaccin sont les mêmes. Par conséquent, nous n'avons aucune idée si les personnes vaccinées ont développé le COVID ou si elles ont simplement réagi au vaccin. Nous allons donc ignorer toute cette histoire et prétendre qu'elle n'a aucune importance.



En avril 2020, j'avais prédit que les fabricants de vaccins utiliseraient cette stratégie pour expliquer les cas de COVID survenus dans les groupes vaccinés de leurs essais cliniques.



Cela s'appelle trafiquer les données. C'est une façon d'effacer et d'ignorer les symptômes du COVID dans le groupe vacciné.



Et le document de la FDA, comme je l'ai dit plus haut, ne fait que couvrir d' un nuage impénétrable tous les volontaires de l'essai clinique de Pfizer en inventant une catégorie appelée "cas COVID-19 suspectés mais non confirmés", et en jetant ces données cruciales, dont on ne parlera plus jamais.



Je parle d'elles maintenant. Toute personne sensée, en les examinant, conclurait que le vaccin n'aurait jamais dû être autorisé.



À moins que la fraude, la tromperie, les profits et la destruction de la vie humaine par le biais du vaccin n'aient été et ne soient les véritables objectifs.

Enfin : Lorsque vous avez des "cas suspects" et que leur statut final dépend de la réalisation d'un test, vous faites le test. Vous le faites autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il soit positif ou négatif. Ensuite, chaque "cas suspect" devient un cas réel ou pas de cas du tout.



Peut-être que ces "cas suspects" de l'essai clinique ont été testés, et que beaucoup d'entre eux se sont révélés positifs, révélant qu'il s'agissait de cas réels de COVID, mais que les chercheurs ont menti et ont dissimulé le fait qu'ils avaient été testés.



Ou si vous ne voulez vraiment pas savoir si les "cas suspects" sont des cas réels, vous ne les testez pas. Vous les laissez dans des limbes pratiques et les parquez, pour ne plus jamais les revoir.



Dans tous les cas, la situation est manifestement absurde. Selon les normes officielles, le test PCR décide si une personne est un cas ou non. Il suffit de faire le test. Dire "nous ne savons pas" n'est rien d'autre qu'une arnaque et une escroquerie.



J'aimerais entendre les chercheurs essayer de s'en sortir. Voici comment la conversation pourrait se dérouler :

"Donc vous dites que ces quelques milliers de cas suspects de COVID ne pourraient pas être jugés d'une manière ou d'une autre ?"

"C'est exact. Leurs tests PCR étaient 'indéterminés'."

"Ça en dit long sur le test lui-même."

"Parfois, on ne peut pas dire si c'est positif ou négatif."

"Je vois. Et ce résultat 'indéterminé' est apparu dans plus d'un millier de cas suspects."

"Je suppose, oui."

"Vous savez, vous auriez pu faire autre chose avec ces cas suspects. Un test différent. Vous auriez pu prélever des échantillons de tissus et rechercher le virus lui-même d'une manière plus directe."

"Non. Ça n'aurait pas marché."

"Pourquoi pas ?"

"Parce que... le virus lui-même..."

"Parce que personne n'a été capable de trouver un spécimen du virus SRAS-CoV-2."

"Exact."

"Alors dites-moi, qu'est-ce que cela indique ? Je vais vous dire ce que ça indique. Vous ne pouvez pas prouver que le virus SRAS-CoV-2 existe. Il n'existe pas."

"Je dois y aller. Je suis en retard pour une réunion."

"Vous êtes en retard pour plus qu'une simple réunion. Est-ce vrai qu'on devient virologue en découpant un coupon au dos d'une BD et en l'envoyant à une boîte postale dans le Maryland ?

"Absolument pas. C'est scandaleux."

"Et alors ?"

"La boîte postale est en Virginie."



SOURCES :

[1] https://www.fda.gov/media/144245/download