Prof Denis Rancourt, Dr. Angela Durante, et et al.

Mondialisation.ca, 10 août 2021

Le chercheur de l’OCLA , le Dr Denis Rancourt et plusieurs autres universitaires canadiens ont écrit une lettre ouverte pour soutenir ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19.

Le groupe souligne le caractère volontaire de ce traitement médical ainsi que la nécessité d’un consentement éclairé et d’une évaluation individuelle des risques et des avantages. Ils rejettent la pression exercée par les responsables de la santé publique, les médias sociaux et les autres citoyens.

Le contrôle de notre intégrité corporelle pourrait bien être la frontière ultime de la lutte pour la protection des libertés civiles. Lisez la lettre ci-dessous ou en format PDF ici.

Lettre ouverte aux non vaccinés

Vous n’êtes pas seul ! Au 28 juillet 2021, 29 % des Canadiens n’avaient pas reçu de vaccin COVID-19, et 14 % avaient reçu une seule dose de vaccin. Aux États-Unis et dans l’Union européenne, moins de la moitié de la population est entièrement vaccinée, et même en Israël, le « labo mondial » selon Pfizer, un tiers de la population sont pas du tout vaccinés. Les politiciens et les médias ont adopté un discours unique, bouc émissaire des non vaccinés pour les troubles qui ont suivi après dix-huit mois de peur et de confinements. Il est temps de remettre les pendules à l’heure.