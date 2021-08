« Nouvelle terre » : 5 observations de psychologie en hommage à tous les résistants

Jean-Dominique Michel – Le 11 août 2021





La bouffée délirante collective actuelle est le thème du dernier article de M. Eric Remacle, psychothérapeute et psychologue, publié sur son blog : « Nouvelle terre, du corona à l’apocalypse : 5 observations de psychologie en hommage à tous les résistants . »

L‘auteur y développe 5 « leçons », résumant de manière simple (mais non simpliste) plusieurs points-clés de la psychologie intra- et interpsychique éclairant notre époque et l’invraisemblable dérive en cours :

– Leçon n°1 : nous sommes incapables pour la plupart de voir la folie ordinaire et la bouffée délirante collective dans laquelle nous baignons.

Nous ne remettons pas en question les prémisses fausses sur lesquelles se basent des les mesures liberticides apparemment logiques.

– Leçon n°2 : Notre recherche névrotique de solutions renforce nos problèmes.

Plus nous voulons nous protéger plus nous détruisons des vies (jeunes, vieux) et la santé des individus et de la société. Nos solutions aggravent le problème tel qu’exprimé par l’école de Palo Alto.

– Leçon n°3 : Nous préférons le groupe à la vérité.

L’être humain est abruti par le conformisme social. Les neurosciences démontrent qu’il est mû par la peur et les rapports de force entre dominant et dominé. Il est hyper manipulable par des pouvoirs malveillants.

– Leçon n°4 : l’être humain est lâche, orgueilleux, paresseux et égoïste.

Diverses expériences de psychologie sociale démontrent que le tendance à l’obéissance fait que l’être humain préfère torturer que de désobéir.

– Leçon n°5 : l’intelligence n’est pas la conscience.

Les philosophies (le pire : Onfray), politiques et diplômés en tout genre peuvent aller se rhabiller devant l’intelligence naturelle des citoyens anonymes qui avec courage et conscience on eu cette capacité de prendre du recul et ne pas tomber dans ces nombreux pièges. Hommage.

M. Remacle fait entendre depuis plus d’une année une voix neuve et bienveillante, mais sans complaisance. Notamment dans des vidéos adressées aux jeunes, souvent pleines d’humour. Je le remercie chaleureusement d’avoir porté le texte qui suit à ma connaissance et de m’avoir autorisé à le re-publier.