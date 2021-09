La résistance commence MAINTENANT : Lancement d'un mouvement mondial de résistance contre la tyrannie médicale

Mike Adams – Le 31 août 2021 https://www.afinalwarning.com/549500.html

Comme l'a récemment déclaré RFK, Jr. dans une interview (voir ci-dessous), le temps est venu pour tous de prendre position contre la tyrannie médicale et de dire NON aux vaccins toxiques, aux passeports vaccinaux et aux mandats médicaux.

Partout dans le monde, des citoyens informés et passionnés se soulèvent contre la tyrannie médicale, des camionneurs en Australie aux manifestants pacifiques en France, au Royaume-Uni et au Canada. Aux États-Unis, les Tea Party Patriots ont annoncé des manifestations dans 60 villes, avec des détails sur StopMedicalMandates.com.

Les peuples du monde se rendent de plus en plus compte que la pandémie était une escroquerie malveillante visant à assassiner en masse des personnes innocentes tout en asservissant le peuple à un gouvernement tyrannique. Les camps d'internement pour les covidés sont réels et ont été annoncés en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Le vaccin covid est si toxique que lorsqu'un camion transportant des vaccins Moderna s'est renversé, le ministère de la Défense a pris le contrôle de la zone et a fait venir des équipes HAZMAT tout en fermant l'espace aérien afin de contenir les matières dangereuses contenues dans les vaccins.

Pourtant, on nous dit qu'ils sont suffisamment sûrs pour être injectés, bien sûr.

(Mais trop dangereux pour permettre un déversement sur une voie publique.)

Fauci et le CDC sont des menteurs. La FDA est dirigée par des escrocs de Big Pharma. Les fabricants de vaccins sont pour la plupart des criminels avoués qui ont un long passé de crimes contre des personnes innocentes. Les vaccins sont délibérément chargés d'armes biologiques à base de protéines de pointe ainsi que d'autres ingrédients mystérieux qui semblent être magnétiques.

Ceux qui prennent les vaccins meurent en nombre record, avec maintenant ( pour les Etats-Unis) 623 000 effets indésirables des vaccins signalés au VAERS, et plus de 13 000 décès. (Le vaccin contre la grippe porcine a été retiré après seulement 25 décès.) Le nombre réel de décès en Amérique est presque certainement supérieur à 500 000 à l'heure actuelle, et à l'échelle mondiale, les vaccins covidés ont sans doute déjà tué des millions de personnes.

Les hôpitaux sont devenus des usines à meurtre qui refusent d'administrer l'ivermectine. Au lieu de cela, ils tuent les gens avec des ventilateurs et prétendent ensuite qu'ils sont morts "du covid". Presque tous les hôpitaux médicaux classiques d'Amérique du Nord sont désormais dotés de meurtriers de masse qui commettent des crimes contre l'humanité à une échelle sans précédent.

Les gens se réveillent comme jamais auparavant, et ils ont vu des personnes qu'ils connaissent et aiment être tuées par le vaccin covid (ou les confinements traumatiques). Nous assistons maintenant au début du soulèvement pacifique contre la tyrannie médicale, et un véritable géant endormi a été réveillé.