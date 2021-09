Martin Kulldorff, Harvard : : " le fiasco de santé publique" du covid

Martin Kulldorff, professeur d’épidémiologie à Harvard, parle des pass vaccinaux et du « fiasco de santé publique » du Covid

Jean-Dominique Michel – Le 9 septembre 2021





Je me permets de le dire sans ambages : l’entretien qui suit est de première importance pour comprendre la gestion de l’épidémie de Covid en termes de santé publique.

Le professeur Martin Kulldorff est l’un des épidémiologistes les plus respectés et les plus influents au monde. Enseignant à la Faculté de médecine de l’Université de Harvard, il a notamment été l’un des pionniers de la mise sur pied des systèmes de pharmacovigilance en matière vaccinale.

Les lecteurs réguliers de ce blog savent à quel point je me désole que les mesures de sanitaires adoptées depuis 18 mois aient été systématiquement contraires aux bonnes pratiques et à l’état de la science en santé publique.

On peut certes considérer que je n’y connais pas grand-chose, invoquer ma position académique et scientifique quelque peu excentrée, ou simplement me dénigrer comme on dénigre actuellement tous ceux qui osent contester les discours dogmatique des experts officiels.

Il est donc d’autant plus intéressant pour moi de pouvoir présenter à mes lectrices et lecteurs le discours honnête et scientifiquement remarquable de l’un des plus grands experts au monde en la matière.

Ce ne sera pas une mince surprise pour la personne peu informée que d’y trouver confirmé à peu près tout ce que j’affirme sur ce blog depuis une année et demie.