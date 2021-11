Bezos mène un défilé de 400 jets privés à la COP26 avec un Gulfstream de 65 millions de dollars pendant que Greta accuse les dirigeants de trahison



Mise à jour (1620ET) : Hypocrisie et air chaud au-dessus de l'aéroport de Glasgow alors que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021, également connue sous le nom de COP26, attire 400 jets privés transportant des dirigeants mondiaux et des cadres d'entreprise du monde entier. Nous voulons que les lecteurs visualisent ces élites politiques et financières arrivant à bord de leurs avions privés gourmands en kérosène, alors qu'ils nous exhorteront, la semaine prochaine, à manger moins de viande, à conduire moins et à prendre moins l'avion.

Il semble que l'élite mondiale ne puisse pas s'arrêter de ruiner l'enfance.



Selon le Daily Mail, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, "a pris la tête d'un défilé de 400 jets privés à la COP26", qui comprend le prince Albert de Monaco, des tonnes d'autres membres de la famille royale et des dizaines de PDG "verts", créant ainsi un gigantesque embouteillage qui a obligé les avions vides à se rendre à 48 kms de là, à Prestwick, "la ville voisine", pour trouver un parking.



Dimanche, le MailOnline a constaté qu'au moins 52 jets privés avaient atterri à Glasgow - tandis que les estimations évaluent à 400 le nombre total de vols pour la conférence. Selon des prévisions prudentes, la flotte de jets privés arrivant pour la COP26 émettra au total 13 000 tonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de la quantité consommée par plus de 1 600 Britanniques en un an.



Le Prince Charles était parmi ceux qui voyageaient en avion non commercial depuis le G20 à Rome, a pu révéler MailOnline. Les enregistrements de vol suggèrent que l'avion était un jet MOD. -Daily Mail - Oui, le même Prince Charles qui appelle hypocritement à une "vaste campagne de style militaire" avec des milliers de milliards à disposition afin de forcer une "transition économique fondamentale" en matière d'environnement.



Et, l'excuse :

"Son Altesse Royale a personnellement fait campagne pour un passage à un carburant d'aviation durable et n'entreprendrait un voyage à Rome que lorsqu'il a été convenu que du carburant durable serait utilisé dans l'avion", a déclaré un porte-parole de Clarence House, qui a ajouté que le carburant dit durable serait utilisé "partout où cela est possible... à partir de maintenant."



Boris Johnson est arrivé de Rome à bord d'un Airbus A321, mais il est resté bloqué pendant 20 minutes à Glasgow, en raison du grand nombre de jets privés arrivant pour l'événement. Johnson était coincé derrière le président de la Corée du Sud - qui a également pris l'avion de Rome après la conférence du G20.



Pendant que Johnson montait sur scène, l'activiste suédoise Greta Thunberg a retweeté un appel à ses partisans pour qu'ils signent une lettre ouverte accusant les dirigeants mondiaux de trahison.



Pour ceux qui n'ont pas de jet privé, des centaines de délégués moins chanceux de la COP26 n'ont pas pu se rendre à l'événement en raison des tempêtes brutales qui ont paralysé les chemins de fer et forcé les gens à dormir sur le sol de la gare d'Euston à Londres.



L'apparition de M. Bezos fait suite à la célébration du 66e anniversaire de Bill Gates sur un superyacht d'une valeur de près de 3 millions de dollars par semaine au large des côtes turques, qu'il a rejoint en hélicoptère.