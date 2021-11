L'impact toxique du militarisme américain sur la politique climatique

Medea Benjamin et Nicolas J. S. Davies Global Research, 22 septembre 2021

Le 21 septembre, le président Biden s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies en avertissant que la crise climatique approchait rapidement d'un "point de non-retour" et en promettant que les États-Unis rallieraient le monde à l'action. "Nous ne dirigerons pas seulement avec l'exemple de notre puissance mais, si Dieu le veut, avec la puissance de notre exemple", a-t-il déclaré.

Mais les États-Unis ne sont pas un leader lorsqu'il s'agit de sauver notre planète. Yahoo News a récemment publié un article intitulé "Pourquoi les États-Unis sont en retard de 10 ou 15 ans sur l'Europe en matière d'objectifs climatiques". L'article était une rare reconnaissance dans les médias américains à la solde des multinationales que les États-Unis n'ont non seulement pas réussi à mener le monde concernant la crise climatique, mais qu'ils ont en fait été le principal responsable du blocage d'une action collective opportune pour éviter une crise existentielle mondiale.

L'anniversaire du 11 septembre et la défaite des États-Unis en Afghanistan devraient faire retentir des sonneries d'alarme dans la tête de chaque Américain, nous avertissant que nous avons permis à notre gouvernement de dépenser des milliers de milliards de dollars pour faire la guerre, chasser les ombres, vendre des armes et alimenter les conflits dans le monde entier, tout en ignorant les véritables dangers existentiels pour notre civilisation et l'humanité tout entière.

Les jeunes du monde entier sont consternés par l'incapacité de leurs parents à s'attaquer à la crise climatique. Une nouvelle enquête menée auprès de 10 000 personnes âgées de 16 à 25 ans dans dix pays du monde entier a révélé que nombre d'entre elles pensent que l'humanité est condamnée et qu'elles n'ont pas d'avenir.

Les trois quarts des jeunes interrogés ont déclaré avoir peur de ce que l'avenir leur réserve, et 40 % d'entre eux affirment que la crise les fait hésiter à avoir des enfants. Ils sont également effrayés, confus et furieux de l'incapacité des gouvernements à répondre à la crise. Comme le rapporte la BBC, "ils se sentent trahis, ignorés et abandonnés par les politiciens et les adultes".

Les jeunes des États-Unis ont encore plus de raisons de se sentir trahis que leurs homologues européens. L'Amérique est très en retard sur l'Europe en matière d'énergies renouvelables. Les pays européens ont commencé à respecter leurs engagements en matière de climat dans le cadre du protocole de Kyoto dans les années 1990 et tirent aujourd'hui 40 % de leur électricité de sources renouvelables, alors que les énergies renouvelables ne fournissent que 20 % de l'énergie électrique en Amérique.

Depuis 1990, année de référence pour la réduction des émissions dans le cadre du protocole de Kyoto, l'Europe a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 24 %, tandis que les États-Unis n'ont pas réussi à les réduire du tout, émettant 2 % de plus qu'en 1990. En 2019, avant la pandémie de Covid, les États-Unis ont produit plus de pétrole et plus de gaz naturel que jamais auparavant dans leur histoire.

L'OTAN, nos politiciens et les médias aux ordres des multinationales des deux côtés de l'Atlantique promeuvent l'idée que les États-Unis et l'Europe partagent une culture et des valeurs "occidentales" communes. Mais nos modes de vie très différents, nos priorités et nos réponses à cette crise climatique racontent l'histoire de deux systèmes économiques et politiques très différents, voire divergents. [...]

Si les démocrates ont mieux réussi à "écouter les scientifiques", n'oublions pas que, pendant que l'Europe remplaçait les combustibles fossiles et les centrales nucléaires par des énergies renouvelables, l'administration Obama déclenchait le boom de la fracturation hydraulique pour remplacer les centrales électriques au charbon par de nouvelles centrales fonctionnant au gaz de fracturation.

Pourquoi les États-Unis sont-ils si loin derrière l'Europe lorsqu'il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique ? Pourquoi seulement 60 % des Européens possèdent-ils une voiture, contre 90 % des Américains ? Et pourquoi chaque propriétaire de voiture américain parcourt-il deux fois plus de kilomètres que les conducteurs européens ? Pourquoi les États-Unis ne disposent-ils pas, comme en Europe, de transports publics modernes, économes en énergie et largement accessibles ?

Nous pouvons poser des questions similaires sur d'autres différences flagrantes entre les États-Unis et l'Europe. En matière de pauvreté, d'inégalité, de soins de santé, d'éducation et d'assurance sociale, pourquoi les États-Unis sont-ils une aberration par rapport à ce qui est considéré comme des normes sociétales dans d'autres pays riches ?

L'une des réponses est l'énorme quantité d'argent que les États-Unis consacrent au budget militaire. Depuis 2001, les États-Unis ont alloué 15 000 milliards de dollars (en dollars de l'exercice 2022) à leur budget militaire, dépassant ainsi les dépenses de leurs 20 plus proches concurrents militaires réunis.

Les États-Unis consacrent une part bien plus importante de leur PIB (la valeur totale des biens produits et des services) à l'armée que n'importe lequel des 29 autres pays de l'OTAN - 3,7 % en 2020 contre 1,77 %. Et bien que les États-Unis aient exercé une pression intense sur les pays de l'OTAN pour qu'ils consacrent au moins 2 % de leur PIB à leur armée, seuls dix d'entre eux l'ont fait. Contrairement aux États-Unis, l'establishment militaire en Europe doit faire face à une opposition importante.

De l'absence de soins de santé universels à des niveaux de pauvreté infantile qui seraient inacceptables dans d'autres pays riches, le sous-investissement de notre gouvernement dans tout le reste est le résultat inévitable de ces priorités faussées, qui laissent l'Amérique lutter pour s'en sortir avec ce qui reste après que la bureaucratie militaire américaine ait raflé la part du lion - ou devrions-nous dire la "part des généraux" ? - des ressources disponibles.

En 2021, les dépenses fédérales d'infrastructure et les dépenses "sociales" ne représentent qu'environ 30 % de l'argent consacré au budget militaire. Le paquet d'infrastructures dont le Congrès débat actuellement est désespérément nécessaire, mais les 3,5 milliards de dollars sont répartis sur 10 ans et ne suffisent pas.

En ce qui concerne le changement climatique, le projet de loi sur les infrastructures ne prévoit que 10 milliards de dollars par an pour la conversion à l'énergie verte, une mesure importante mais modeste qui n'inversera pas notre trajectoire actuelle vers un avenir catastrophique.

Les investissements dans un Green New Deal doivent être accompagnés de réductions correspondantes du budget militaire si nous voulons corriger durablement les priorités perverties et destructrices de notre gouvernement. Cela signifie qu'il faut tenir tête à l'industrie de l'armement et aux contractants militaires, ce que l'administration Biden n'a pas réussi à faire jusqu'à présent.

La réalité de la course aux armements que l'Amérique mène depuis 20 ans avec elle-même rend complètement absurdes les affirmations de l'administration selon lesquelles la récente accumulation d'armes par la Chine exige maintenant que les États-Unis dépensent encore plus. La Chine ne dépense qu'un tiers de ce que les États-Unis dépensent, et ce qui motive l'augmentation des dépenses militaires de la Chine, c'est son besoin de se défendre contre la machine de guerre américaine en constante expansion qui a "pivoté" vers les eaux, le ciel et les îles entourant ses côtes depuis l'administration Obama.

Biden a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies que "... alors que nous clôturons cette période de guerre implacable, nous ouvrons une nouvelle ère de diplomatie implacable". Mais sa nouvelle alliance militaire exclusive avec le Royaume-Uni et l'Australie, et sa demande d'une nouvelle augmentation des dépenses militaires pour intensifier une dangereuse course aux armements avec la Chine que les États-Unis ont lancée en premier lieu, révèlent jusqu'où Biden doit aller pour être à la hauteur de sa propre rhétorique, sur la diplomatie comme sur le changement climatique.

Les États-Unis doivent se rendre au sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra à Glasgow en novembre et être prêts à prendre les mesures radicales que les Nations unies et les pays moins développés réclament. Ils doivent s'engager réellement à laisser les combustibles fossiles dans le sol, à se convertir rapidement à une économie fondée sur des énergies renouvelables à taux zéro et à aider les pays en développement à faire de même. Comme le dit le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le sommet de Glasgow "doit être un tournant" dans la crise climatique.

Pour cela, il faudra que les États-Unis réduisent sérieusement leur budget militaire et s'engagent dans une diplomatie pacifique et pratique avec la Chine et la Russie. En abandonnant véritablement nos échecs militaires auto-infligés et le militarisme qui les a engendrés, les États-Unis pourraient mettre en œuvre des programmes visant à résoudre la véritable crise existentielle à laquelle notre planète est confrontée - une crise contre laquelle les navires de guerre, les bombes et les missiles sont plus qu'inutiles.

Medea Benjamin est cofondatrice de CODEPINK for Peace et auteur de plusieurs ouvrages, dont Inside Iran : The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.