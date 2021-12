Quelle relation entre les êtres humains et les ordinateurs?

Marie-France de Meuron Mondialisation.ca, 16 décembre 2021

L’être humain est un micro-univers, autrement dit un uni-vers entier connecté dans toutes les directions et sur une multitude de fréquences à d’innombrables entités vivantes ou vibrantes. L’ordinateur quant à lui est relié à l’environnement par un accès nutritif unique et par un réseau internet très circonscrit dans un système structuré.

Autant un corps humain est souple et mobile, autant un ordinateur est figé et fixé. En outre, un corps développe des formes aussi variables qu’il y a d’individus, passant des angles à des courbes, alors que l’ordinateur se présente dans une boîte aux formes principalement anguleuses et immobiles.

Alors qu’un être humain est animé d’un MOI (M= Motivation, O = Objectif, I = Intention ), en constante recherche d’équilibre dans ses différents corps (physique, énergétique, affectif, rationnel, spirituel) un ordinateur est conçu selon des schémas de base et ne réagit qu’à des clics décidés dans un but défini.