Victoire ! David Noakes est libéré aujourd'hui !

Le 13 décembre 2021 - Scott C. Tips, Président du NHF

https://thenhf.com/victory-david-noakes-released-today/

LA COUR D'APPEL FRANÇAISE REND SA DÉCISION SUR L'EMPRISONNEMENT DE DAVID NOAKES



"Il est dangereux d'avoir raison dans les affaires sur lesquelles les autorités établies ont tort." Voltaire



Alors que l'année 2021 s'achève rapidement, nous constatons que le président du NHF, David Noakes - qui a subi de fausses accusations et un emprisonnement pur et dur en France depuis des années maintenant, tout cela en raison de ses nobles efforts pour aider les patients mourants à se rétablir - est toujours en prison après 18 mois. Aux dernières nouvelles, David Noakes avait aidé quelques 10 000 patients à survivre alors qu'ils avaient très peu d'espoir. Aucune plainte n'ayant été déposée par les patients, l'industrie pharmaceutique elle-même a porté plainte contre David, d'abord au Royaume-Uni, puis en France, lorsque cela n'a pas semblé être une sanction suffisante. Même les Suisses veulent retirer un morceau de chair de David.



Après leur procès de quatre jours à Paris, fin mars 2021, David Noakes et Lynda Thyer ont été condamnés à quatre et trois ans de prison, respectivement. Lynda Thyer ayant déjà purgé la moitié de sa peine, elle a été libérée immédiatement pour rentrer chez elle en Angleterre, où elle demeure à ce jour. David est retourné à la prison de Fleury-Mérogis, dans la banlieue sud de Paris, où il est enfermé dans une cellule de neuf mètres carrés 22 heures sur 24.



Cependant, le nouveau procès en appel de son affaire française ayant eu lieu du 6 au 8 décembre 2021 au Palais de Justice au cœur de Paris sur l'Île de la Cité, la cour d'appel composée de trois juges a lancé une bouée de sauvetage à David en indiquant qu'elle examinerait les plaidoyers des avocats de David pour sa libération. Ce qui suit est le récit jour par jour de ce qui s'est passé.



Premier jour du procès en appel (6 décembre)



C'est aujourd'hui, lundi 6 décembre, qu'a débuté le procès en appel de David Noakes, Lynda Thyer et d'autres coaccusés impliqués dans un prétendu projet de "gangstérisme criminel" en France visant à vendre et distribuer la glycoprotéine humaine naturelle GcMAF et à rendre la santé aux patients.



Le procès initial, qui s'est tenu en mars dernier, s'est soldé par un verdict de culpabilité très prévisible pour les cinq accusés, David Noakes ayant reçu la peine la plus lourde (quatre ans de prison). La décision, annoncée le 14 avril 2021, a immédiatement fait l'objet d'un appel de la part de la plupart des coaccusés, mais aussi du Syndicat des pharmaciens français, qui a eu l'incroyable culot de dire qu'il n'avait pas reçu suffisamment d'argent de la part des accusés pour leur "crime" d'avoir retiré des affaires aux pharmaciens fous de médicaments !



Le procès d'aujourd'hui n'a donc été qu'une répétition des événements passés, tels que lus dans la salle d'audience par la juge qui présidait. À sa droite se trouvait une autre juge, tandis qu'à sa gauche se trouvait un juge. La juge qui présidait a fait la plupart des interventions et a demandé à David Noakes - le seul défendeur présent - pourquoi il avait fait appel (réponse : ses avocats ont fait appel) et s'il avait l'intention d'aller jusqu'au bout du procès (oui, il l'avait fait). Elle lui a ensuite demandé pourquoi, ce à quoi il a répondu fermement et bruyamment : "PARCE QUE JE SUIS INNOCENT !".



Il y avait 16 personnes dans la salle d'audience aujourd'hui : les trois juges, un procureur, deux greffiers, deux gendarmes pour nous protéger d'un "grand criminel" et pour faire taire les bruyants, deux interprètes, un avocat des pharmaciens pour s'assurer que le prix du sang a été payé à leur syndicat, trois avocats de la défense et un membre du public, Daniel Hofnung, un ami de la famille pour ainsi dire.



La juge a ensuite lu les charges, à travers son masque, et est sortie dans la grande salle d'audience sans assistance électronique, même s'il y avait un microphone à proximité qui ne demandait qu'à être utilisé pour une personne "peu bavarde" comme la juge. Tenue dans une vieille salle d'audience aux murs lambrissés et aux plafonds de 6 mètres de haut, l'acoustique était terrible. Si l'on ajoute à cette mauvaise acoustique les masques, le fait de parler bas et dans une langue qui n'est pas la mienne, il m'était difficile de comprendre ce qu'elle disait, même si mon français est correct. Le fait que je n'aie eu que cinq heures de sommeil la nuit précédente n'a pas aidé non plus. Néanmoins, j'ai compris le sens général de ce qui s'est passé.



David a eu l'occasion de s'adresser à la Cour, ce qu'il a fait, expliquant aux juges qu'il avait abandonné le modèle commercial du GcMAF à partir de mai 2015 parce que la MHRA au Royaume-Uni les avait poursuivis 33 fois, avec 14 raids distincts, et avait saisi tous les comptes bancaires et l'argent qu'ils contenaient. Des gens sont morts à cause des actions de la MHRA, a-t-il poursuivi.



La présidente du tribunal a ensuite lu le rapport, qui était un rapport destiné à la cour d'appel et qui tentait de présenter une vue équilibrée des déclarations et des revendications des parties. Cela a duré un certain temps, et elle a mentionné le site web du GcMAF en Suède.



La présidente du tribunal a demandé à David s'il n'était pas d'accord avec le rapport. David a répondu que le rapport serait correct si le nom de Peter Dawson-Ball était substitué à son propre nom. Il a également souligné un certain nombre d'endroits dans le rapport où l'accusation a fait une déclaration de fait qu'ils ont maintenant pris une position opposée. Enfin, il a réaffirmé que Lynda Thyer et lui n'avaient eu aucune activité commerciale avec le GcMAF en France.



Mais environ deux heures après le début du nouveau procès, une altercation verbale a soudainement éclaté et l'avocat de David, Philippe OHAYON, s'est levé pour se plaindre que le gendarme assis à côté de David avait pris des mains de David le rapport que son avocat venait de lui remettre !

Maître Ohayon s'est plaint très fermement que cela n'était pas autorisé et violait la relation avocat-client. Après un certain temps, la dispute a pris fin, mais Maître Ohayon avait fait valoir son point de vue.



La présidente du tribunal a alors commencé son interrogatoire général de David. À l'accusation selon laquelle il aurait fait la promotion du GcMAF en tant que "remède universel" pour toutes les maladies, David a répondu : "Non, le GcMAF n'aide que pour 86 maladies, alors qu'il en existe 6 000, on ne peut donc pas dire que le GcMAF soit un "remède universel".



David a ensuite souligné que le Journal of Clinical Oncology, dans l'un de ses numéros de 2004, a publié un rapport montrant que 71 000 cas de chimiothérapie ont été examinés et que dans seulement 2,2 % des cas, les personnes traitées étaient encore en vie au bout de cinq ans !

Il a également souligné que les personnes généralement enclines à suivre une chimiothérapie ne sont pas celles qui opteraient pour un traitement au GcMAF. Cette dernière remarque a été faite pour répondre à l'accusation selon laquelle il portait préjudice aux patients en les détournant de l'adorable chimiothérapie au profit des injections de GcMAF.



L'interrogatoire de David s'est poursuivi pendant près de trois heures, et son propre avocat a eu l'occasion de poser des questions. Le procès a été ajourné pour la journée vers 19 h 45, pour reprendre le lendemain, mardi, à 13 h 30.



Je dois adresser d'énormes remerciements à tous les membres de la Fédération nationale de la santé et aux autres donateurs qui ont contribué (dans certains cas de manière importante) aux campagnes de collecte de fonds visant à assurer la défense juridique de David Noakes (et de Lynda Thyer).

Nous remercions tout particulièrement Andrew Noakes (son fils), Jessica (sa fille), Peter Noakes (son frère), la colonne britannique et Brian Gerrish (qui ont été extraordinaires), le Dr Judy Mikovits (qui a travaillé sur sa déclaration alors même que son mari bien-aimé était en train de mourir à l'hôpital), les combattants français pour la liberté en matière de santé Daniel Hofnung et Sylvie Rulekowski, Kat Carroll de la NHF, qui ont tous fait en sorte que cette question de financement soit très visible, ce qui a permis à David et Lynda de bénéficier d'une excellente équipe de défense juridique !



Deuxième jour du procès en appel (7 décembre)



Aujourd'hui a été une journée étrange pour ce procès. Tout d'abord, après être entré dans le Palais de Justice par la porte spéciale réservée aux avocats et aux juges (puisque je suis avocat), j'ai reçu la triste nouvelle que l'avocat de Lynda Thyer, Maître Paul Sin Chan, avait été testé positif au Covid-19 et ne pourrait pas continuer dans ce procès. Ainsi, les trois juges, après avoir été informés de ce changement de situation, ont tout à fait correctement séparé le cas de Lynda Thyer de celui de David Noakes et ont reporté son procès à avril 2022, pour l'entendre en même temps que le cas de la sœur de Lyn, qui avait été reporté hier seulement à une nouvelle date en avril 2022. Donc, maintenant, le procès de cette semaine ne concerne que David Noakes.



David Noakes n'était pas dans la salle d'audience ce jour, mais il sera présent mercredi pour les arguments finaux. Cependant, en raison de l'exposition de l'avocat de David à Maître Sin Chan, il a dû passer un test Covid-19 et heureusement, il a été testé négatif, car la dernière chose que nous voulions, c'est que le procès de David soit également reporté à avril 2022, avec David pourrissant en prison pendant ce temps.



Après la décision du procès de Lynda Thyer, Philippe Ohayon (l'avocat français de David) a présenté sa motion pour que David sorte de prison le plus rapidement possible. La juge présidente a lu un rapport de probation et a fait plusieurs commentaires, comme le fait que David était membre de l'UKIP et était d'extrême droite (plus tard, faux). Elle a également rappelé que David avait résisté à l'ordre d'extradition vers la France, puis s'était enfui en disant que "si nous le libérons, il partira".

Elle a également mentionné qu'il avait quelques partisans sur Internet de "Lumiére de Gaia", quoi que ce soit. En fait, pourquoi ses liens ont-ils de l'importance ? Les commentaires et l'esprit de la juge semblaient indiquer qu'elle était contre la libération de David.



Elle a ensuite demandé à Maître Ohayon de présenter son cas et pendant les 40 minutes qui ont suivi, il l'a fait - de but en blanc et d'une manière fantastique et si persuasive que l'on pouvait littéralement voir la progression des juges, qui passaient d'un désintérêt presque total à un intérêt certain, puis prenaient des notes assidues de ce que disait Ohayon et le regardaient avec respect et approbation. Entre autres choses, Ohayon a fait valoir que la santé de David s'était fortement détériorée pendant les 18 mois passés dans une cellule de prison froide de 9 m2 et qu'il avait déjà purgé beaucoup plus de temps de prison qu'il n'aurait dû.

Ohayon a également contesté l'argument selon lequel David risquait de s'enfuir - en disant à la Cour que si David ne s'était pas enfui du procès au Royaume-Uni alors qu'il risquait une peine de 15 ans de prison, il ne le ferait pas ici. "Il n'y a rien dans la prison, la bibliothèque est complètement fermée à cause du COVID-19 et il reste assis dans sa petite cellule froide", a déclaré Ohayon. C'est inhumain, surtout pour avoir prétendument fait quelque chose que la loi punit de sanctions financières et non d'emprisonnement !

Ensuite, le procureur a eu l'occasion de parler et pendant les neuf minutes qui ont suivi, il a déclaré à la Cour que David risquait de s'enfuir, qu'il avait déjà eu ces problèmes de santé auparavant et que le mandat d'arrêt européen était le seul moyen de forcer David Noakes à se rendre en France. [Exact ! Quelle personne saine d'esprit résisterait à une chance de passer 18 mois de vacances dans une froide cellule de prison française ?]. Je suis heureux de dire que les juges ont semblé relativement désintéressés par ce que le procureur avait à dire, la présidente du tribunal ayant même fermé les yeux une partie du temps. Et qui pourrait blâmer la juge ? Les fonctionnaires sont souvent ennuyeux et pédants.

L'avocat de David a ensuite eu l'occasion de s'exprimer, et il a mis en pièces les arguments du procureur. Ohayon a souligné que la Cour de cassation (la plus haute juridiction française) avait déjà statué que les conditions de détention peuvent être prises en compte dans les décisions de libération des prisonniers, et qu'il n'y a pas de risque de fuite car David portera un bracelet électronique à sa libération si la décision est prise de le laisser en France pendant un certain temps.

Il a également souligné que tant que David est en prison, il court un risque puisqu'il n'est pas vacciné. De plus, depuis le décès de la mère de David le 28 novembre 2021, il était cruel de le priver des funérailles qui avaient été fixées au 17 décembre en Angleterre.

Plus prometteur encore, après que Maître Ohayon ait terminé ses derniers arguments pour la libération de David, et après une brève discussion entre les trois juges, la juge présidente a demandé à Ohayon de fournir une copie du certificat de décès de la mère de David. Il a dit qu'il le ferait, et la famille de David a obtenu ce document pour la Cour peu après.

C'était un très bon signe. En effet, si les juges ne sont pas enclins à libérer David de prison, pourquoi se donneraient-ils la peine de demander un certificat de décès ?

Les juges ont terminé la journée en disant que le jour suivant - le troisième jour du procès - serait consacré aux plaidoiries finales et qu'ils feraient connaître leur décision le lundi 13 décembre. Nous avons donc tous espéré, prié et travaillé pour obtenir une décision juste et équitable qui permettrait à David d'être libéré très bientôt.

Une fois de plus, David m'a demandé de vous adresser à tous ses remerciements les plus sincères pour votre soutien, tant financier que moral, qui l'a soutenu pendant tous ces mois injustes passés seul en prison.

Troisième jour du procès en appel (8 décembre)

C'est le troisième jour de ce qui s'est résumé au simple procès de David Noakes, les procès des autres coaccusés ayant été reportés à avril 2022. David Noakes était présent aujourd'hui au tribunal, flanqué de deux gendarmes armés dans leurs uniformes noirs pour s'assurer que David ne tente pas de " coup fourré " (comme s'il le ferait jamais).

Les trois juges ont commencé cette séance en posant à David un certain nombre de questions dont les réponses détermineraient s'il serait libéré ou non la semaine prochaine par décision de justice. On l'interroge sur son passeport ("volé par la MHRA"), sur la raison pour laquelle les funérailles de sa mère ont lieu si longtemps après sa mort ("pour que je puisse éventuellement y assister"), sur ce qu'il compte faire une fois cette affaire terminée ("prendre soin de mon père âgé, épouser Lyn Thyer et vivre une vie tranquille"), ses conditions de détention ("cellule froide et petite", "pas de contacts ou d'amis là-bas", "rien à lire en anglais", "bibliothèque fermée de toute façon à cause de COVID-19", "cour d'exercice déprimante qui me rappelle que je suis en prison" et "je ne suis pas sorti de ma cellule de tout le mois dernier"). ") Les juges l'ont interrogé, mais ont semblé satisfaits de ses réponses.

Après environ 45 minutes de ces questions, la juge présidente s'est tournée vers l'avocat du syndicat des pharmaciens et lui a demandé de faire sa déclaration finale. Ce type est une fouine si j'en ai jamais vu une et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont confirmé que "les ventes de GcMAF par M. Noakes étaient en rapport avec le trafic international de médicaments. Ce trafic a été multiplié par 2 au cours des dix dernières années." Quel genre d'être humain essaierait d'accrocher les ventes présumées de GcMAF salvateur de David au wagon du trafic international de médicaments ? !

Il a parlé des "victimes" (bien sûr, jamais des victimes de ses clients) et du fait que Noakes était un "prédateur". C'était dégoûtant qu'ils aient même permis à cet avocat grippe-sous de parler au tribunal. À la fin, il a demandé que ses clients soient remboursés des quelques 20 500 euros qu'ils avaient perdus en ventes (à cause de la concurrence du GcMAF) et en frais de justice. Ensuite, il s'est assis, et c'était au tour du procureur de brosser un faux portrait de l'accusé.

Mais d'abord, David a demandé s'il pouvait s'adresser à la Cour au sujet de ce qui venait d'être dit. La présidente de la Cour lui a répondu à juste titre "pas maintenant" en raison de la procédure en cours, mais elle lui a assuré qu'il aurait le dernier mot. Elle a ensuite très gentiment offert à David du papier et un crayon pour qu'il écrive ses pensées afin qu'il ne les oublie pas. Il a accepté, les a écrit et le procès a continué.

La Procureure s'est levée et s'est tenue debout dans toute la fureur vertueuse qu'elle et sa petite taille pouvaient faussement rassembler, et a alors entrepris de dépeindre David comme le "Patron" d'un gang criminel qui avait transféré ses activités du Royaume-Uni vers la France, qui avait fait 2-9 millions d'euros ( !), et qui avait fait des affaires à Guernesey parce qu'il n'y avait pas d'impôts. Elle l'a accusé d'avoir pour but de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et de ne pas vouloir guérir les gens. Évidemment, elle n'a jamais prêté attention aux nombreuses déclarations de patients du GcMAF guéris grâce aux efforts de David. Et manifestement, tout comme le juge d'instruction français Gadaud dans le mandat d'arrêt européen initial, elle s'est trompée de plusieurs décimales sur les sommes gagnées !

La Procureur avait raison sur une chose, cependant, lorsqu'elle a accusé David Noakes de ne pas accorder d'importance à la chimiothérapie. Aucun d'entre nous qui connaît le bilan pathétique et misérable de la chimiothérapie n'accorde de crédit à cette dernière.

Elle a également dit une chose curieuse : que David Noakes vendait des médicaments qui n'en étaient pas, juste pour gagner de l'argent. Eh bien, si ce n'était pas des médicaments, alors pourquoi David était-il accusé de vendre des médicaments ?

Finalement, cette méchante sorcière de l'Est a demandé au tribunal d'augmenter la peine de David de 4 à 7 ans, de garder tous ses biens (et ceux des autres) qui avaient été saisis, de le garder en prison, et de publier le verdict du tribunal dans Le Monde (journal français) pour protéger " le peuple ", lui dire que le GcMAF est " dangereux ", et que le GcMAF ne guérit pas 86 maladies. Elle s'est ensuite assise avec un air suffisant sur le visage.

Malheureusement, j'ai remarqué que les trois juges avaient tous pris des notes pendant les 18 minutes où elle a parlé - ce qui n'est pas bon signe. Après une courte pause, c'est au tour de l'avocat de David de prendre la parole. Il a commencé, et continué, avec force et puissance, tout au long de son temps de parole, de sorte qu'il était en fait beaucoup plus facile pour moi de comprendre et de suivre son français. Une fois encore, Maître Ohayon a parlé de mémoire et à partir de notes. Il a dit que tout ce que David Noakes a gagné grâce à ce commerce n'était rien comparé aux milliards gagnés par l'industrie de la chimiothérapie et du cancer, que les utilisateurs français du GcMAF avaient refusé la chimiothérapie, et que le choix n'était pas entre le GcMAF et la chimiothérapie, mais entre le GcMAF et "rien" ! (Il s'agit d'un point important car l'accusation prétendait que David avait "volé" des patients pour qu'ils renoncent à une chimiothérapie salvatrice et utilisent le faux GcMAF à la place).

Maître Ohayon a ensuite précisé que David ne s'était pas lancé dans cette activité pour gagner de l'argent, mais que c'était devenu une "cause" pour lui ! Il croyait au GcMAF et voulait sauver la vie des gens. Qu'il se soit trompé ou non, cela n'avait aucune importance car de nombreux médecins soutenaient la position de David.

Maître Ohayon a ajouté qu'à l'avenir, nous regarderons la chimiothérapie de la même manière que nous regardons aujourd'hui l'utilisation des sangsues au XVIe siècle. C'est juste, a-t-il poursuivi, que beaucoup de gens ne connaissent pas encore le GcMAF.

Maître Ohayon a fait remarquer que même le juge britannique, lors du précédent procès de David au Royaume-Uni pour avoir distribué du GcMAF au Royaume-Uni, était d'avis que le GcMAF avait une valeur. Le produit n'est pas dangereux, a souligné Maître Ohayon devant la Cour.

Maître Ohayon a cité le professeur Deforce, qui avait fait une méta-analyse des publications médicales sur le GcMAF et qui avait commenté que le GcMAF n'est pas dangereux, et qu'il est indiscutable que le GcMAF peut fonctionner, même si des recherches supplémentaires sur ce sujet seraient nécessaires. "Dans certains pays, la pensée libertaire est forte, mais pas en France", a observé Maître Ohayon devant la Cour.

A la fin, Maître Ohayon a réitéré les points soulevés hier en faveur de la libération de David Noakes. La Cour a écouté attentivement les 48 minutes de plaidoirie de Maître Ohayon, mais je ne les ai pas vus prendre des notes. Le juge président s'est alors tourné vers David Noakes et lui a dit que c'était maintenant son tour de parler.

Ainsi, quelques minutes avant 17h00, David Noakes a déclaré à la Cour que "Je vais de plus en plus mal chaque jour. Je ne peux même pas former mes pensées pour une conversation. Je veux juste être libre de vivre une vie tranquille". Il s'est ensuite assis. Je pense que les juges l'ont écouté avec sympathie. Du moins, c'est ce que je me dis.

La juge présidente a ensuite répété ce qu'elle avait dit hier, à savoir qu'une décision sur la libération de David serait prise le lundi 13 décembre 2021, David ayant le droit de se présenter au tribunal en personne ou par liaison Zoom. La juge et l'avocat de David ont persuadé ce dernier que le meilleur choix était de rester en prison et de recevoir la décision par liaison Zoom. (N'oubliez pas qu'il faut à David au moins 4 heures aller-retour pour se rendre au tribunal). De plus, franchement, si la décision est de le libérer, alors ils peuvent traiter David hors de la prison beaucoup plus rapidement s'il est déjà là, que s'il est à des heures de route de la cour vers la prison.

Le juge président a également annoncé que la décision finale sur l'appel lui-même serait rendue le 28 février 2022. Cette décision portera sur les questions suivantes : la durée de la peine d'emprisonnement, la saisie des biens et la demande de l'accusation concernant la publication du verdict dans un journal français de grande diffusion.

Quatrième jour du procès en appel (13 décembre)

Ce lundi après-midi, le juge président a annoncé solennellement la décision de la Cour à trois juges concernant la libération de David Noakes de prison, après y avoir été détenu pendant 18 mois. David a assisté à l'audience par liaison Zoom avec l'un des avocats associés de la défense Ohayon et un traducteur dans la salle d'audience. Daniel Hofnung et moi-même étions présents dans la salle d'audience pour entendre la décision, qui a été annoncée à 13 h 46, heure locale.

La juge présidente - avec David Noakes qui écoutait et regardait depuis deux grands écrans fixés au mur de la salle d'audience - a annoncé que David Noakes devait être libéré immédiatement, pour rester chez moi en France, avec le droit de se rendre immédiatement au Royaume-Uni pour les funérailles de sa mère le 17 décembre, mais avec l'obligation de revenir en France au plus tard le 23 décembre. Une fois installé chez moi, David doit se présenter au poste de police local une fois par semaine, le jeudi. Et, ensuite, le 28 février 2022, il devra à nouveau se présenter devant le tribunal français pour recevoir le verdict final.

C'est une excellente nouvelle et la cour d'appel a fait preuve d'une véritable compassion envers David, qui faisait totalement défaut au niveau du tribunal de première instance. La juge présidente et ses deux collègues juges méritent une énorme gratitude pour avoir gardé un esprit ouvert, prêt à écouter les faits et le droit, pendant le procès en appel. Ils m'ont impressionné.