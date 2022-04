Crise COVID et élections en France – Arrêtons de faire les idiots !

Jean-Yves Jézéquel – Le 23 avril 2022 – mondialisation.ca

Là où on en est du bilan « coronavirus », j’espère que tout le monde a enfin compris le sens des mesures dites « sanitaires » qui ont été décidées par la mafia McKinsey & Company, s’étant bien engraissée sur le dos des moutons qui ont fidèlement bêlé en chœur au rythme de cette escroquerie monumentale cherchant chaque jour un moyen nouveau de se moquer du monde, en le faisant payer, de surcroît, pour le mal qu’elle se donnait à l’humilier copieusement !

Tout le monde a-t-il capté et imprimé l’info : qu’il n’existe pas de consensus scientifique prouvant que le port du masque dans la population générale réduirait la propagation des virus ? Tout le monde a-t-il compris qu’un masque déjà manipulé, touché, rangé dans le sac, devient très rapidement un nid à microbes et que si vous persistez dans cette erreur, vous allez respirer des saloperies en circuit fermé ?

La ministre Buzyn disait en son temps : « Pour la population en général, il n’y a aucune indication à porter le masque aujourd’hui. Le masque bleu ne protège de rien. » ( leprogres.fr )

Le fanatique du masque : celui que vous apercevez bâillonné jusqu’aux yeux, seul dans sa voiture, seul sur une plage, seul sur le Mont Blanc, seul dans sa douche et seul sur son vélo, seul dans ses toilettes, debout, assis, couché, à la messe et au bistro, alors même que ces mesures ont été suspendues, tous les fanatiques de la muselière inconditionnelle savent-ils qu’il y a 3,4 milliards de masques qui sont jetés chaque jour, jonchant les rues, les trottoirs, les fossés, les champs, les plages, les rivières, la mer !? Non, ce n’est pas leur problème, ils sont la « conscience » incarnée de la responsabilité qui fait très attention à « ne pas contaminer les autres », eux qui condamnent les « égoïstes » inconscients, menaçant de mort « des millions de personnes », comme cela a été dit par le directeur du laboratoire Pfizer, concernant les « non-vaxx » associés aux « non-mascarillés », avec leur négligence impardonnable ! (Cf., Benson NU, et al. COVID pollution: impact of COVID-19 pandemic on global plastic waste footprint. Heliyon. 2021)

