Le Gouvernement reçoit 3,5 millions de doses du “vaccin” pédiatrique Pfizer Covid-19

Voici une information sourcée, remontée par l'un d'entre vous :

Le Gouvernement a reçu plus de 3,5 millions de dose du “vaccin” Pfizer pédiatrique Covid-19 pendant la campagne présidentielle, entre le 20 mars et le 22 avril. Ces informations sont vérifiables en vous rendant directement sur le site des données du Gouvernement : ouvrir le fichier “ flux-total-nat.csv ” et faire la somme des doses reçues pour le produit “ Pfizer Pédiatrique ” des 20 et 27 mars, 3, 10, 17 et 24 avril 2022, à savoir 3,552 millions de doses pour enfants en moins d'un mois et demi . En dépit de la levée du pass vaccinal le 14 mars, et plus récemment de l'indication du Ministre de la santé lui-même selon laquelle une “accalmie” de l'épidémie avait lieu , le programme de “vaccination” des enfants pour la Covid-19 n'apparaît donc pas bien avoir été recalibré. Nous n'avons à ce stade pas plus d'informations, notamment sur le devenir de ces doses destinées aux enfants, ni sur la question de savoir dans quelle mesure elles seraient détruites ou finalement administrées.