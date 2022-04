Une élection présidentielle pour quelle démocratie ?

Jean-Yves Jézéquel – Le 14 avril 2022 – mondialisation.ca

Le discours de Sieyès du 7 septembre 1789 était pourtant simple à comprendre : « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »

Il a fallu que l’essentiel des libertés publiques et individuelles soient annulées, interdites, censurées, en France, par la seule volonté du Triumvirat (Young Global Leaders) Sarkozy, Hollande et Macron, pour que les Français réalisent enfin qu’ils n’étaient pas en démocratie, qu’ils n’ont jamais été en démocratie ! Des siècles après le discours de Sieyès ils ne savaient pas encore que la France n’était pas une démocratie !