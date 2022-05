BioNTech Pfizer : Nouveau “silence des Médias-agneaux” français ?

Hugues Débotte – mondialisation.ca – Le 1er mai 2022

Il faut télécharger, traduire et lire le document de 700 pages « FORM 20-F » de BioNtech pour trouver l’argument qui commence à circuler sur la toile : le produit expérimental à injection conçu par BioNTech et Pfizer, abusivement appelé « vaccin », ne serait pas concluant durant les essais cliniques à échelle mondiale et ne permettrait pas une mise sur le marché définitive.

Ce document interne à l’entreprise est un outil axé principalement sur la finance et la rentabilité de cette société allemande. Mais dès la page 8, l’information est sans équivoque :

« We may not be able to demonstrate sufficient efficacy or safety of our COVID-19 vaccine and/or variant-specific formulations to obtain permanent regulatory approval in the United States, the United Kingdom, the EuropeanUnion, or other countries where it has been authorized for emergency use or granted conditional marketing approval »

Traduction :

Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de démontrer l’efficacité ou l’innocuité suffisante de notre vaccin COVID-19 et/ou des formulations spécifiques aux variantes pour obtenir une approbation réglementaire permanente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe Union européenne ou d’autres pays où il a été autorisé pour une utilisation d’urgence ou a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle .