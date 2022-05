Les directeurs financiers de Pfizer et de Moderna démissionnent. Qu’arrive-t-il à Big Pharma?

Maurizio Blondet 28 avril 2022 - Traduit de l'italien au français

« David Meline , directeur financier de Moderna, et Frank D’Amelio , de Pfizer , quittent leurs fonctions . Les nouveaux directeurs financiers des sociétés ont tous deux été annoncés le 11 avril quelques heures plus tard : Jorge Gomez pour Moderna, et David Denton pour Pfizer. Tous deux prendront leurs nouvelles fonctions en mai; leurs prédécesseurs agiront à titre de conseillers pour la période de transition.

Non seulement BioNTech a dû souligner dans son rapport annuel les risques que son vaccin Covid comporte pour l’entreprise, mais Pfizer explique également que les nouvelles découvertes sur les questions de sécurité et la faible efficacité du vaccin Comirnaty peuvent entraîner d’énormes pertes financières:

« Nos revenus futurs provenant de la vente de notre vaccin contre la COVID-19 dépendent d’un certain nombre de facteurs, notamment :

Concurrence avec d’autres vaccins contre la COVID-19, y compris ceux qui ont des mécanismes d’action différents et des restrictions de production et de distribution différentes, notamment en fonction de l’efficacité, du coût, de la facilité de stockage et de distribution, de l’étendue de l’utilisation approuvée, du profil d’effets secondaires et de la durée de la réponse immunitaire;

l’étendue de la propagation de l’infection à la COVID-19;

la mesure dans laquelle un vaccin contre la COVID-19 est encore nécessaire au-delà de la pandémie actuelle, même s’il s’agit d’un virus endémique;

la durée de la réponse immunitaire générée par notre vaccin contre la COVID-19, qui n’a pas encore été démontrée dans les essais cliniques;

notre capacité d’obtenir des approbations réglementaires complètes si nous avons actuellement des permis d’urgence ou des permis équivalents;

notre capacité à élargir notre clientèle géographique;

nos négociations sur les prix et la couverture avec les organismes gouvernementaux, les assureurs-maladie privés et d’autres tiers payeurs à la suite de nos ventes initiales aux gouvernements nationaux;

la mesure dans laquelle le SRAS-CoV-2 mute et l’efficacité de notre vaccin contre la COVID-19 dans la prévention de l’infection par la COVID-19 par des souches mutantes;

la capacité des pays et des juridictions à stocker des doses de notre vaccin contre la COVID-19 à basse température et à les distribuer aux utilisateurs finaux;

le profil d’innocuité de notre vaccin contre la COVID-19, y compris si des effets secondaires jusque-là inconnus ou une incidence ou une gravité plus élevée d’effets indésirables connus que ceux observés dans les essais cliniques sont détectés dans notre vaccin contre la COVID-19 avec une utilisation répandue dans le monde entier après approbation;

les futurs litiges de propriété intellectuelle relatifs aux vaccins contre la COVID-19, en particulier lorsque ces litiges concernent notre vaccin contre la COVID-19 ; et

nos capacités de production et de distribution de notre vaccin contre la COVID-19.



En résumé: il ne peut être garanti qu’à l’avenir une vaccination contre le Covid-19 sera toujours nécessaire, ni que le produit a une efficacité et une durée d’action convaincantes, ni que le vaccin est sûr.

La même chose peut également être lue dans le rapport annuel de Moderna . La bénédiction financière des vaccins controversés contre le Covid pourrait rapidement prendre fin – et même être soudainement annulée par des demandes de dommages-intérêts. Aujourd’hui, chez Pfizer et Moderna, les directeurs financiers qui ont géré financièrement ces laboratoires pharmaceutiques pendant la « pandémie » sont remplacés.

Le timing est assez intéressant : D’Amelio a annoncé en novembre qu’il prendrait sa retraite ; À l’époque, les cours des actions de Pfizer avaient encore leur plus haut niveau historique devant eux en décembre. Début 2022, le prix était alors soudainement entré en chute libre ; depuis lors, il n’a pas pu se rétablir à long terme. Une fin glorieuse à la carrière de D’Amelio chez Pfizer n’est donc pas en vue.

La démission de Meline, en revanche, n’est devenue publique qu’au début du mois d’avril. Sa décision n’est pas surprenante : après le plus haut historique de septembre, le prix de Moderna est en baisse – là aussi, vous pouvez voir une tendance à la baisse encore plus claire depuis le début de 2022. Cela est probablement dû aussi au fait que la société a rencontré des effets secondaires graves dans les essais cliniques de son nouveau produit: un vaccin à ARNm contre la grippe. En dehors du vaccin Spikevax Covid, Moderna n’a toujours pas d’autre produit valide sur le marché.

Pour BioNTech et Pfizer, le vaccin controversé contre le Covid comporte de grands risques : si pour le moment ils baignent encore dans la manne financière que la « pandémie » a apportée aux entreprises, toutes les personnes impliquées sont conscientes que l’humeur peut changer rapidement. Tous les rapports des entreprises à l’autorité de surveillance boursière (voir ici , ici et ici ) signalent les vaccins comme des facteurs de risque, car dans les essais cliniques de préparations d’urgence ou conditionnellement approuvées uniquement, en plus d’une efficacité inadéquate, des risques de sécurité graves supplémentaires peuvent survenir à tout moment en plus d’une faible efficacité. La conséquence de cela n’est pas seulement un effondrement des revenus provenant de la non-vente de vaccins: il pourrait également s’agir de demandes élevées de dommages et intérêts et donc d’énormes pertes financières . Depuis que la FDA américaine a été contrainte par un juge de publier les documents d’approbation confidentiels de Pfizer, de nombreux investisseurs s’attendaient à un effondrement majeur . Le vaccin de Moderna n’est en aucun cas meilleur que celui de BioNTech/Pfizer en termes d’effets secondaires.

Il n’est donc pas exclu que les directeurs financiers de Pfizer et de Moderna quittent désormais leurs postes pour échapper à la tempête à venir – selon la devise: « Les souris quittent le navire en train de couler ». Quoi qu’il en soit, communiquer les risques des produits Covid aux investisseurs sera désormais la tâche des nouveaux directeurs financiers – ainsi que de faire face aux conséquences d’une éventuelle (et très probable) vague de poursuites judiciaires...

La démission peut-elle avoir un rapport avec les informations rapportées par Scenari Economico ?

Pfizer : Nous ne serons peut-être pas en mesure de prouver que le vaccin contre le covid est efficace

Étant donné que l’argent est une question sérieuse et que les investisseurs veulent vraiment être protégés, les communications avec la SEC et les régulateurs doivent être sérieuses. Et dans l’une de ces communications, Pfizer fait une déclaration étonnante. Dans un formulaire F-20 envoyé à la SEC, la Securities and Exchange Commission, l’organisme boursier américain, met en garde les investisseurs contre d’éventuels risques financiers liés au développement du vaccin Covid. À la page 6, il fait une déclaration solennelle :

« Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de démontrer l’efficacité ou l’innocuité suffisantes de notre vaccin contre la COVID-19 et/ou de nos formulations spécifiques à un variant pour obtenir une approbation réglementaire permanente aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne ou dans d’autres pays où son utilisation d’urgence ou son autorisation de mise sur le marché conditionnelle a été autorisée »

De toute évidence, Pfizer nous dit qu’elle n’est pas sûre de pouvoir prouver que son vaccin est efficace et donc avoir l’approbation finale des organismes de contrôle médical. Elle le fait dans un document officiel et daté du 31 décembre 2021, après un an d’utilisation du vaccin ».

L’avocate Renate Holzeisen : « C’est un document de confession »

« C’est un document de confession qui confirme ce que nous avons toujours dit : beaucoup d’études n’ont pas été faites de manière adéquate et beaucoup n’ont jamais été faites. Les études ne concernaient pas les personnes fragiles et les femmes enceintes ou certaines pathologies. Cela était connu depuis le début , mais la version officielle disait le contraire. Ces rapports d’investisseurs vont là où il existe des pools d’avocats aux États-Unis qui, à partir de documents, montrent comment BioNtech, mais aussi Moderna, savaient que ces substances provoquent des événements indésirables très graves. Ces rapports doivent être déposés auprès de la bourse de l’autorité américaine. Si ces déclarations n’avaient pas été faites, les responsables du secteur financier de Biontech et de Moderna auraient risqué beaucoup. »

Au nom de ce pseudo-vaccin, on a imposé des obligations, des amendes, des laissez-passer sanitaires. Ce produit est devenu un instrument de discrimination sociale, puis, nonchalamment, la société qui le produit dit que, peut-être, il ne sera pas approuvé sous une forme définitive parce que son efficacité n’a pas été suffisamment prouvée. Tout cela pour ne prendre de responsabilité envers personne, même envers les actionnaires ».

Mais puisque cet aveu officiel est daté du 31 décembre 2021 et intervient après une année d’inoculations massives du vaccin (avec des effets indésirables connexes même mortels) en toute impunité juridique, nous avons tendance à croire que la démission n’est pas due à cela, ou seulement à cela.

Cet événement peut aussi avoir son poids :

La Pologne ne veut plus payer pour les vaccins Covid : « L’urgence est maintenant en Ukraine »

« Nous avons exercé la clause de force majeure et informé la Commission européenne et Pfizer que nous refusons d’accepter d’autres vaccins contre le Covid-19 et refusons d’effectuer des paiements pour eux », a déclaré le ministre polonais de la Santé Adam Niedzielski à Tvn24, expliquant que la situation épidémiologique est très différente aujourd’hui qu’il y a un an. que le pays n’a plus besoin de toutes ces doses et que la crise migratoire met à rude épreuve les finances de l’État.

Le cas polonais ouvre un aperçu de la gestion des vaccins Covid. Comme EuropaToday l’avait écrit le 30 mars, les contrats signés par la Commission européenne depuis le début de la crise pandémique prévoient que les États de l’UE achèteront au moins 3,2 milliards de vaccins (1 milliard supplémentaire est facultatif, c’est-à-dire qu’il ne sera pas payé sauf sur demande). Plus de la moitié d’entre eux proviennent des usines BioNTech/Pfizer, tandis que les autres sociétés pharmaceutiques se partagent la part restante de l’approvisionnement. Mais les vingt-sept États membres ont jusqu’à présent utilisé environ 900 millions de doses. Qu’adviendra-t-il des plus de 2 milliards de vaccins que les pays de l’UE se sont engagés à acheter?

Bruxelles prend pour l’instant du temps, soulignant que les doses supplémentaires peuvent être utilisées pour couvrir d’éventuels rappels, même avec des vaccins adaptés à de nouveaux variants. En outre, il y a le chapitre sur les dons aux pays les plus pauvres. La décision de la Pologne est toutefois un signe que certains doutes sur la gestion de l’offre excédentaire commencent à circuler parmi les gouvernements de l’UE. Après tout, ils devront payer pour ces doses, même au risque de ne pas les utiliser. En faisant un calcul sommaire, nous parlons d’un chiffre total de plus de 40 milliards d’euros ».

Que dire?

Dans l’ensemble, le géant du sérum, qui avec Ursula a signé un contrat de plusieurs milliards de dollars à nos dépens (y compris la santé) ne semble pas si sûr de son arrogance. Peut-être révèle-t-il des pieds d’argile qui font craindre à ses maîtres un avenir au tribunal.

Après tout, les concurrents semblent déjà un peu en difficulté...