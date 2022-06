Prof Michel Chossudovsky Mondialisation.ca, 24 juin 2022

Quand le mensonge devient la vérité, on ne peut plus reculer » (Michel Chossudovsky)

***

L’UE a publié ses lignes directrices pour la mise en œuvre de la censure en ligne. C’est la voie de la tyrannie. C’est le ministère de la Vérité 2022 d’Orwell.

L’objectif inavoué est de soutenir la propagande gouvernementale et les « fake news » par les grands médias tout en réduisant systématiquement la liberté d’expression et l’analyse indépendante dans toute l’Union européenne. Il s’agit également d’une tentative de mettre littéralement en faillite (financièrement) les médias indépendants par le biais d’un processus de démonétisation.

Le projet de l’UE s’intitule 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation :

Le nouveau code rassemble un éventail de parties prenantes plus diversifié que jamais, leur permettant de contribuer à des améliorations de grande envergure en signant des engagements précis et pertinents pour leur domaine. Ces engagements consistent notamment à démonétiser la diffusion de la désinformation, à garantir la transparence de la publicité politique, à renforcer la coopération avec les vérificateurs de faits et à faciliter l’accès des chercheurs aux données.

Le fait d’aider les plateformes et le secteur à respecter leurs engagements au titre du code de bonnes pratiques en matière de désinformation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Commission européenne en faveur d’un environnement en ligne plus transparent, plus sûr et plus fiable.