Pétition Sénat : ENQUETE URGENTE SUR L'OXYDE DE GRAPHENE

Aurélie BONNET

24/03/2022 - ( 100 000 signatures avant le 24/09/2022)

Identifiant: N°968

Des chercheurs ont mis en évidence via une voie microscopique élaborée la présence d'oxyde de graphène dans des lots de vaccins. L'oxyde de graphène qui a une utilité a priori non néfaste dans l'industrie entre autres automobile et aéronautique ne peut être introduit dans les corps humains sans danger pour notre santé.

Il faut une enquête urgente concernant les vaccins et leur teneur en oxyde de graphène. Par ailleurs, doit être examinée la teneur de l'atmosphère et de l'eau en oxyde de graphène. Et nous demandons suite à enquête qui doit être la plus rapide possible des mesures drastiques pour éloigner l'homme de l'oxyde de graphène.