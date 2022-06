Qui a voulu empêcher un colloque pour la paix en Syrie?

Claude Janvier – mondialisation.ca – le 13 juin 2022

Le Mouvement International pour la Souveraineté des Peuples, en la personne de son président Adnan Azzam, a organisé un colloque « Pour la paix en Syrie, stop à l’embargo inhumain contre le peuple syrien » vendredi 10 juin 2022, place de la Bastille à Paris.

Citoyens français et franco-syriens engagés de longue date dans les associations humanitaires et culturelles à travers le monde, nous nous sommes rendus à plusieurs reprises en Syrie depuis 2011, et avons constaté, année après année, la dégradation dramatique des conditions de vie du peuple syrien et les souffrances inadmissibles qui en découlent pour les populations civiles.

Coupures d’électricité quotidiennes, absence d’éclairage public, manque d’énergie, d’essence et de gazole, pas de chauffage, manque de nourriture, de matières premières, de médicaments, et de produits de première nécessité, telle est l’oppression constante que subit le peuple syrien à cause des sanctions auxquelles la France est hélas associée.

Les nombreux intervenants étaient, tout à tour, en train de démontrer l’inutilité des sanctions économiques pesant sur le peuple syrien depuis 2011, et d’apporter les preuves que le rapport « César » qui a servi de blanc-seing à la coalition internationale pour les imposer, est un rapport mensonger monté et financé par un pays belligérant contre la Syrie, et soutenu par Human Right Watch qui est une ONG fabriquée et financée par Georges Soros dont l’activisme de déstabilisation envers d’innombrables pays souverains n’est plus à démontrer, quand tout à coup, un groupuscule d’individus fit irruption dans la salle et nous empêcha momentanément de continuer nos exposés.