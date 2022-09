Harcèlement, diffamation et menaces de mort : la réponse d’Emmanuelle Darles

Jean-Dominique Michel – Le 31 août 2022

Il faut vraiment être aussi stupide et malhonnête qu’un journaliste de la presse achetée (ou un médecin de plateau) pour continuer à nier l’évidence du déferlement totalitaire dans lequel nous sommes embarqués…

Après la généralisation d’un journalisme de propagande et de haine au sein des titres de presse auparavant honorables, après une longue succession de mesures prétendûment sanitaires abusives, destructrices et homicides, après le déchaînement de processus de harcèlement et destruction de réputation contre les experts et scientifiques intègres, la fureur psychotique des élites semble n’avoir plus frein ni garde-fou.

La récente exposition publique de la réalité des données de pharmacovigilance « vaccinale » relatives aux injections géniques a multiplié cette fureur : les médecins corrompus se sont rués sur les plateaux pour nier l’évidence, les politiciens véreux et les fonctionnaires serviles (préfets, procureurs) se sont soumis une fois de plus, et le milieu académique, en plein reniement de son âme et de ses valeurs, apporte de bon cœur sa contribution à l’ignominie.

Après la suspension pour une année de Vincent Pavan (avec diminution de moitié de son salaire) pour s’être opposé au port du masque dans ses cours, c’est au tour d’Emmanuelle Darles de subir les basses œuvres d’autorités universitaires indignes.

Il était amusant de voir la réaction du journaliste Pascal Praud, sur CNews, devant l’affirmation tranquillement répétée par Vincent Pavan que le masque ne sert à rien en population générale pour se protéger en cas d’épidémie respiratoire virale. Malgré que ce fait soit archi-connu et s’est vérifié une fois de plus depuis deux ans, Praud s’est cru obligé de rappeler que les médecins de plateau qu’il avait invités avaient tous prétendu l’inverse.