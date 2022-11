Le piège des engrais : le coût croissant de la dépendance de l’agriculture aux engrais chimiques

by GRAIN & IATP | 8 Nov 2022

Alors que le monde est en pleine crise énergétique et climatique, les prix des engrais chimiques s’envolent, mettant gravement en danger la production alimentaire dans de nombreuses régions. Tandis que les populations agricoles et les gouvernements se démènent pour essayer de faire face aux coûts supplémentaires, les producteurs d’engrais utilisent leur pouvoir de marché pour engranger d’énormes profits. Un nouveau rapport de GRAIN et de l’IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) révèle que les agriculteurs et les gouvernements du G20 ont dépensé 21,8 milliards de dollars de plus pour les importations des principaux engrais en 2021 et 2022, tandis que les plus gros producteurs d'engrais du monde devraient réaliser près de 84 milliards de dollars de bénéfices sur la même période.