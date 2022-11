Que sont ces mystérieuses nouvelles tours qui se dressent au-dessus des trottoirs de New York ?

Dodai Stewart - Publié le 5 nov. 2022

https://www.nytimes.com/2022/11/05/nyregion/nyc-5g-towers.html

Alors que la ville passe à la technologie sans fil 5G, le paysage urbain change.



Une tour curieusement futuriste est récemment apparue à l'angle des avenues Putnam et Bedford, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn. Une colonne grise surmontée d'une enveloppe perforée, d'une hauteur impressionnante de 12 mètres, elle dépasse le bâtiment en brique de trois étages situé derrière elle.



Marion Little, 60 ans, propriétaire de Stripper Stain & Supplies, la quincaillerie qui opère à cet angle depuis 17 ans, a déclaré que lui et ses voisins n'avaient reçu aucun avertissement. Un jour, il y avait des ouvriers à l'extérieur, puis la tour s'est matérialisée.



"Nous avons été choqués parce que nous n'avions aucune idée de ce que c'était", a déclaré M. Little. Comme elle se trouve juste devant son magasin, les gens ne cessent de lui poser des questions à son sujet. Ils m'ont envoyé des courriels, m'ont appelé le week-end, m'ont envoyé des messages sur Facebook, en me disant : "Yo, c'est quoi ça ?" et je suis assis là, en me disant : "Je n'en ai aucune idée".



L'objet en question est une nouvelle tour d'antenne 5G érigée par LinkNYC, le dernier matériel en date dans la vaste mise à niveau technologique de New York.



La ville de New York a conclu un accord avec CityBridge, l'équipe derrière LinkNYC, qui prévoit l'installation de 2 000 tours 5G au cours des prochaines années, dans le but d'éliminer les "déserts Internet" de la ville. Quatre-vingt-dix pour cent de ces tours seront installées dans des zones mal desservies de la ville - des quartiers du Bronx, de Brooklyn, du Queens, de Staten Island et au-dessus de la 96e rue à Manhattan.



Une fois les tours activées, les résidents auront accès aux appels numériques et au Wi-Fi haut débit gratuits, ainsi qu'au service 5G. Beaucoup de ces endroits abritaient auparavant des téléphones payants.



Selon les responsables du bureau de la technologie et de l'innovation de la ville, 40 % des foyers new-yorkais ne disposent pas de la combinaison du haut débit domestique et mobile, dont 18 % des résidents - plus de 1,5 million de personnes - qui ne disposent pas des deux.



Les tours 5G, ainsi que les câbles de fibre optique souterrains, constitueront une infrastructure que des opérateurs comme AT&T et Verizon pourront utiliser pour fournir un meilleur service aux clients. La plupart des tours, y compris celle qui se trouve au coin de la rue de M. Little, n'ont pas encore été activées.



Mais comme c'est souvent le cas lorsque quelque chose de nouveau apparaît dans le paysage urbain de New York, les gens semblent effrayés par les grandes structures - et certains ont exprimé des craintes infondées concernant la 5G. Ils s'inquiètent de la taille des tours et, dans certains cas, de la vue imprenable depuis les fenêtres du troisième étage. M. Little s'est également interrogé sur l'aspect pratique de l'installation de la tour à son coin de rue, à l'arrêt de bus B26 : "Les bus tournent ici", a-t-il dit. "Il sera facile de faire une erreur de calcul et de frapper la chose".



Une autre tour 5G a surgi à Fort Greene, à l'angle des avenues Vanderbilt et Myrtle, là encore, près d'un arrêt de bus - le B69. Elle se dresse à côté d'un immeuble résidentiel de trois étages avec un magasin d'alcool au rez-de-chaussée.



Mark Malecki, 26 ans, qui s'est installé à New York à la mi-octobre en provenance de Richmond, en Virginie, a une vue intime encadrée par la fenêtre de sa chambre au troisième étage. "Je n'étais même pas sûr de ce que c'était", a-t-il déclaré.



La nouvelle tour située à l'angle des avenues Bedford et Putnam, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, a pris les résidents par surprise.Amir Hamja pour le New York Times



Juste en bas de la rue vit Renee Collymore, une Brooklynite de 50 ans qui dit que sa famille est "ancrée dans ce quartier depuis quatre générations" et qui sert de liaison démocrate pour le 57e district de l'Assemblée à Fort Greene. Elle se méfie de la tour depuis son apparition cet été.

En tant que responsable de la Vanderbilt Avenue Block Association, Mme Collymore a déclaré : "Je n'ai jamais entendu parler de résidents demandant l'installation d'une tour là où nous vivons." Elle prévoit d'organiser une réunion à ce sujet.



"Avant l'arrivée de cette tour, j'avais un bon service", poursuit Mme Collymore. "Quoi, un appel perdu de temps en temps ? Et alors ? Vous continuez."



Dans le quartier chinois de Manhattan, où une tour a surgi à l'angle des rues Mulberry et Bayard, un habitant d'un immeuble voisin a déclaré qu'il s'agissait d'une "monstruosité".



"Qui veut regarder quelque chose comme ça ?", a-t-elle demandé.



Les tours ne sont pas les seules antennes 5G en cours d'installation dans la ville de New York. D'autres se dressent sur des propriétés de la ville, comme des feux de signalisation et des lampadaires.



Fin septembre, on pouvait entendre des coups de marteau-piqueur à l'extérieur de l'immeuble en briques de six étages de l'Upper East Side où Chelsea Formica, 32 ans, vit avec son mari, Joe, et leur fils en bas âge.



Mme Formica se trouvait dans le New Jersey pour rendre visite à sa mère lorsque Joe a appelé. Il m'a dit : "Hé, vous savez, ils ont mis quelque chose devant notre fenêtre. Je suis allongé sur le canapé et c'est assez gros." Puis Mme Formica est rentrée chez elle. "J'étais comme, 'Oh, mon Dieu', en train de flipper. C'est énorme. C'est tellement gros."



Des ouvriers de la société de télécommunications ExteNet avaient installé un objet cylindrique ayant à peu près la taille d'un être humain : une antenne 5G de 63 pouces de haut et de 21 pouces de diamètre, selon la société. Elle est accompagnée d'une boîte de 38 pouces de haut, 16 pouces de large et 14 pouces de profondeur, soit à peu près la taille d'un classeur ou d'une table de nuit.

L'imposante antenne est montée au sommet d'un poteau élancé, à trois étages de hauteur - plus de 30 pieds dans les airs - et juste en face de la fenêtre du salon de Mme Formica. Elle se trouve également à quelques pas de l'endroit où dort leur bébé de cinq mois, ce qui met Mme Formica mal à l'aise.



"Les gens disent que c'est sans danger ; le F.C.C. dit que c'est sans danger et tout", dit-elle. "Nous sommes juste inquiets que ce soit si près de la chambre de mon fils".



Alex Wyglinski, doyen associé des études supérieures et professeur d'ingénierie électrique et informatique à l'Institut polytechnique de Worcester, a déclaré que les résidents ne devaient pas s'inquiéter. Il a fait remarquer que la 5G est un rayonnement non ionisant, à l'opposé du spectre des rayons ionisants dont les gens doivent se protéger, comme les rayons UV et les rayons X.

De plus, selon le Dr Wyglinski, la tour "ne peut pas simplement projeter de l'énergie partout. Il s'agira de points d'énergie hyperfocalisés qui iront directement à votre téléphone portable".

Et même si les tours sont hautes, "vous vous y habituerez", a-t-il ajouté. Tout comme les réverbères et les feux de circulation, a-t-il ajouté, "cela s'intégrera dans le paysage urbain".



Mme Formica et sa voisine Virginie Glaenzer, dont la fenêtre est également dominée par l'antenne, ont pris un mètre à ruban sur le trottoir et ont découvert que le poteau nouvellement installé se trouve à un peu moins de 3 mètres du bâtiment, une distance qui déclenche généralement un processus de notification de la communauté, selon l'accord entre la ville de New York et ExteNet.

Depuis la fenêtre de son appartement de l'Upper East Side, Virginie Glaenzer a une vue rapprochée d'une nouvelle antenne 5G.Amir Hamja pour le New York Times.



Mme Glaenzer et Mme Formica ont contacté leurs représentants locaux et distribué des tracts incitant leurs voisins à faire de même. Elles aimeraient que l'antenne soit retirée - ou au moins déplacée de l'autre côté de la rue, le long du terrain de gazon Asphalt Green et non à côté d'un immeuble résidentiel.



Julie Menin, membre du conseil municipal de New York qui représente Mme Formica, Mme Glaenzer et le reste du district 5, a déclaré qu'elle avait, au nom de ses électeurs, demandé à la ville d'engager un tiers pour effectuer des tests d'émissions sur les antennes afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux réglementations fédérales, et le bureau de la technologie et de l'innovation de la ville a accepté de le faire.



Mme Formica a déclaré qu'elle ne se sentirait pas à l'aise de vivre à côté de l'antenne une fois qu'elle sera allumée. Elle n'est pas sûre qu'elle déménagerait, mais elle examinerait ses options. "Je pense que je chercherais un avocat".