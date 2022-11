Vaccins contre la COVID et premières crises d’épilepsie: Y a-t-il un lien?

Si une personne de votre entourage a reçu un diagnostic d'épilepsie ou de nouvelles crises au cours des dernières années, sans source évidente (traumatisme crânien, neurochirurgie, radiations, méningite, etc.), demandez-lui si elle a reçu l'un des vaccins contre la COVID-19.

Dr Peter Mc Cullough et John Leake – Le 10 novembre 2022

Un entrepreneur en toiture de 56 ans, ami de la famille, a eu sa toute première crise d’épilepsie alors qu’il travaillait sur le toit d’un hôtel.

Son collègue a utilisé toutes ses forces pour sauver l’homme impuissant qui était en train de convulser et l’empêcher de tomber encore plusieurs étages plus bas à sa mort.

À la suite de cet événement neurologique, le contractant a subi une commotion grave et prolongée, des côtes cassées et d’innombrables radiographies et scanners au cours d’une hospitalisation et de visites de suivi en clinique.

Il a été mis en invalidité temporaire et sa petite entreprise a été fermée. Quelques mois plus tard, il avait du mal à contrôler son hypertension et se sentait faible et étourdi.

Après une évaluation diagnostique exhaustive, il n’y avait aucune explication pour la crise.

Il a demandé, « est-ce que ça pourrait avoir été causé par mon vaccin contre la COVID-19 ? »

Au début de l’année, dans une étude de cas publiée dans la National Library of Medicine, des chercheurs de Taïwan ont fait état d’un homme de 22 ans qui a eu sa première crise six jours après la deuxième injection de Moderna .

Des tests complets, y compris des ponctions lombaires répétées, ont démontré la présence indirecte de la protéine de pointe produite par le vaccin ARNm dans le cerveau.