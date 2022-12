Prix du gaz, armement... Les pays européens accusent les États-Unis de profiter de la guerre en Ukraine

FranceSoir Publié le 05 décembre 2022 – 12:30

Les tensions entre les États-Unis et les pays de l’Union européenne s’accentuent, les Européens accusant les Américains de “tirer profit de la guerre”. Entre les prix du gaz exporté en Europe, la loi américaine sur la réduction de l’inflation qui prévoit des subventions historiques ou encore le marché de l’armement… les sujets de discorde sont multiples. Des “fractures” qui pourraient arranger la Russie.

Des responsables européens ont exprimé leur “fureur” contre l’administration Biden et accusent les Américains de "faire fortune pendant la guerre tandis que les pays européens souffrent". "Le fait est que, si vous le regardez sobrement, le pays qui profite le plus de cette guerre, ce sont les États-Unis parce qu'ils vendent plus de gaz et à des prix plus élevés, et parce qu'ils vendent plus d'armes" , a déclaré un haut responsable au média politique américain Politico .