La Suisse doit détruire des millions de doses de vaccins à ARNm en 2023

Car même les personnes âgées ont cessé de s'en soucier et personne dans les pays en développement ne veut des excédents.



Eugyppius 7 janvier



La Suisse, qui compte moins de 9 millions d'habitants, est l'un des plus gros clients de vaccins à ARNm au monde par rapport à sa population. Elle a déjà reçu 33 millions de doses de vaccin Covid, dont un peu plus de la moitié seulement a été administrée. Le petit pays est maintenant assis sur 13,5 millions de doses, attendant nerveusement la livraison de 2 millions supplémentaires dans les semaines à venir, et se lamentant sûrement sur le fait que 11,6 millions de plus doivent arriver d'ici la fin 2023. La grande majorité d'entre elles resteront quelques mois dans des congélateurs avant que la Confédération suisse ne les détruise. Le pays a déjà mis à la poubelle plus de onze millions de doses l'année dernière, la plupart d'entre elles après l'échec d'un accord visant à fournir des surplus d'huile de serpent au tiers-monde via l'initiative Covax, car personne en Afrique ne veut de ce produit non plus.



La crédulité à l'égard des vaccins est peut-être encore la position dominante et politiquement acceptable, mais les préférences révélées montrent que d'énormes majorités partout dans le monde en ont fini avec la vaccination de masse. Les dirigeants pharmaceutiques peuvent bien chanter leurs hymnes douteux à la sécurité et à l'efficacité miraculeuses de leurs vaccins, mais le rejet silencieux de leurs produits poubelles dans le monde entier est une réprimande cinglante, qui suggère que des milliards de personnes à travers le monde nourrissent un scepticisme inexprimé à l'égard des vaccins à ARNm Covid.



À partir de là, la situation ne peut que se dégrader pour les vaccinateurs.

Nous assistons à un échec complet et sans précédent de la politique, de la médecine et de la science. Le monde ne sera plus jamais le même.





https://www.eugyppius.com/p/switzerland-slated-to-destroy-millions?