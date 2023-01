Protection de l'environnement et de la santé publique. Monica Laneri charge l'avocat Trisciuoglio de dénoncer les techniques de géo-ingénierie à l'échelle mondiale devant tous les parquets d'Italie.

Publié le 9 décembre 2022 – la rédaction de ASI

(ASI) "L'avocat Nicola Trisciuoglio, qui s'est distingué pour la défense des droits du monde de la dissidence dès la première heure de l'urgence pandémique aux côtés de ceux qui ont souffert de la répression du système qui a promu l'indignité, a présenté des questions au nom de plus de 500 travailleurs réunis autour de l'école de pensée du 'Cercle Herméneutique' de Naples devant tous les parquets d'Italie (140), dont aucune n'a été classée.



Le professionnel qui a placé devant les mandats reçus le principe d'orthodoxie médico-légale de la Rome antique exprimé dans la Lex Cincia de 204 av. Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat" [Tacite, Annales XI, 5], c'est-à-dire le principe de gratuité des services professionnels dans les actions où les droits des personnes sont violés, a accepté - après des mois d'étude du phénomène des chemtrails et de leurs conséquences sur l'environnement et l'humanité, et après des discussions avec les principaux experts en la matière - l'invitation de Monica Laneri, coordinatrice du Comité des gardiens du ciel et première signataire à déposer une plainte... plainte auprès de tous les Parquets de la Nation concernant l'omission des contrôles de l'Etat à tous les niveaux hiérarchiques à propos de phénomènes notoires pouvant causer des dommages à l'environnement et aux personnes pouvant être à l'origine de la commission de crimes très graves face à l'inertie des institutions. Dès le 9 décembre à Naples, des comités seront mis en place pour participer à la campagne de plaintes et de poursuites pour la protection de la santé et de l'environnement.



L'assemblée populaire se tiendra à Naples, Via Belvedere 113, dans la Sala Merola de l'église de Santa Maria della Libera".



Selon une note de Monica Laneri, coordinatrice de "I Guardiani del Cielo" et première signataire de la plainte déposée par l'avocat Nicola Trisciuoglio.