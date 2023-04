Madame Von der Leyen, McKinsey et Pfizer

Peter Koenig – Le 21 avril 2023 – mondialisation.ca

A première vue, on peut se demander ce que Ursula Von der Leyen , McKinsey et Pfizer ont en commun. La réponse est simple : La corruption. La corruption la plus totale. Madame Von der Leyen, présidente non élue de la Commission européenne (CE), a à son dossier plusieurs scandales de corruption.

Il a récemment été révélé que le fils de Mme Von der Leyen, David, avait effectué un stage d’été chez McKinsey, le géant américain du conseil en gestion. Bien que les documents relatifs aux responsabilités de David au sein de McKinsey soient peu précis, il semble que son emploi ait été bien plus qu’un « stage d’été ». Il avait des équipes de consultants sous sa responsabilité et a travaillé pour McKinsey pendant plus de trois ans.

Est-ce une coïncidence qu’il ait quitté McKinsey en 2019, juste avant que sa mère ne soit nommée – et non élue – présidente de la Commission européenne (CE) ?

Nous le savons, il n’y a pas de coïncidences.

David était-il en train de préparer le terrain pour que la future présidente de la CE – sa mère – puisse accéder facilement aux postes de direction de McKinsey ?

