La “guerre contre les agriculteurs” menace la souveraineté alimentaire et la santé des Européens

Le commentateur irlandais Ivor Cummins a expliqué à Kim Iversen qu'une "guerre contre les agriculteurs", qui s'apparente à une conspiration et qui utilise la durabilité comme justification, vise à étouffer l'agriculture locale en Europe, permettant ainsi aux entreprises de s'emparer des produits alimentaires transformés, ce qui présente de graves risques pour la santé publique.

John Michael Dumais – mondialisation 12 avril 2024

“ Les agriculteurs se rendent compte qu’il s’agit d’une sorte de fin de partie et qu’il est temps de se retrancher et de tenir bon, sinon il n’y aura plus rien à défendre”, a déclaré le commentateur géopolitique irlandais Ivor Cummins à Kim Iversen lors de l’émission “ The Kim Iversen Show ” diffusée mercredi.

Iversen et Cummins ont discuté de la vague de rage actuelle alimentée par l’anxiété existentielle croissante des agriculteurs européens qui font face à une pression de plus en plus forte pour vider l’agriculture rurale de sa substance au nom du développement durable.

L’étincelle qui a déclenché les manifestations, a expliqué M. Cummins, provient du fait que les agriculteurs “ont enfin compris”, c’est-à-dire qu’ils reconnaissent que le changement climatique orchestré et les politiques réglementaires “vertes” ne sont que des prétextes pour faire avancer la mondialisation qui vise à supprimer la production alimentaire locale et l’autosuffisance.

“ Les agriculteurs commencent à se rendre compte, comme beaucoup de gens, [that], qu’il s’agit d’une campagne orchestrée pour nous éliminer et pour remplacer l’agriculture locale et les aliments sains par une sorte de pipeline massif d’ aliments ultra-transformés provenant des grandes entreprises”, a-t-il déclaré.





La suite :