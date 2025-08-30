La crise politique aux Pays-Bas illustre la complicité de l’UE dans le génocide

Robert Inlakesh – mondialisation.ca – Le 30 août 2025





Les démissions au sein du gouvernement néerlandais à propos des sanctions contre Israël prouvent la complicité de l’UE dans le génocide. Le lobby israélien continue d’exercer son emprise sur de nombreux gouvernements occidentaux et le simple fait qu’un homme politique soit lié à des groupes sionistes est devenu synonyme de corruption et de trahison des intérêts nationaux.

La récente démission du ministre néerlandais des Affaires étrangères, Kaspar Veldkamp, après le refus du gouvernement néerlandais d’imposer des sanctions à Israël, prouve que le gouvernement sait que des crimes de guerre sont commis ; cette preuve s’ajoute à celles de plus en plus nombreuses selon quoi les gouvernements européens agissent à l’encontre de la volonté de leur propre peuple.

La décision du cabinet néerlandais, à la fin de la semaine dernière, d’empêcher que des sanctions soient imposées à Israël, a déclenché un énorme tollé politique. Non seulement le pays se retrouve désormais sans ministre des Affaires étrangères, mais tous les membres du Nouveau contrat social (NSC), parti de centre-droit, ont également démissionné de leurs fonctions au sein du gouvernement.

L’ancien ministre des Affaires étrangères avait récemment imposé des interdictions d’entrée sur le territoire aux ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, pour avoir encouragé la violence des colons , et révoqué trois permis d’exportation de composants navals militaires israéliens, mais ces mesures ont été jugées insuffisantes par l’opposition néerlandaise.

Pour renforcer l’action des Pays-Bas contre les crimes de guerre israéliens, le ministre des Affaires étrangères a voulu aller plus loin et imposer des sanctions ; malheureusement il a échoué.





