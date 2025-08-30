Trump critique Starmer
https://x.com/Pascal_Laurent_/status/1961747796605780119
DONALD TRUMP REMET TRÈS SÈCHEMENT KEIR STARMER À SA PLACE.
J'ai pu observer que Keir Starmer veut mettre son nez dans des affaires qui ne le regardent pas, il veut s'immiscer dans la situation entre l'Ukraine et la Russie, il veut me donner à moi et au monde des leçons de diplomatie. Je te le dis clairement, Starmer, tu n'as rien à faire là-dedans, tu as un bordel dans ton pays, ton économie est en ruines, la criminalité explose dans ton pays, tu as des millions de personnes en difficulté au Royaume-Uni ! Et tu veux jouer au héros international... Règle d'abord tes problèmes dans ton propre pays. Focalise-toi sur tes propres citoyens, sur ton propre pays ! Tu as du mal à gérer la situation à Londres et tu veux jouer l'important sur la scène internationale, cela n'arrivera pas ! Les États-Unis et l'OTAN gérons le dossier, nous n'avons pas besoin que tu viennes compliquer les choses en te mêlant d'une situation que tu ne comprends pas. Reste en dehors de ça ! Focalise-toi sur ton propre pays, remets ton pays en ordre et laisse les vrais leaders gérer les problèmes internationaux !